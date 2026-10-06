Unachi requiere $21 millones adicionales para cerrar 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El rector Absel Navarro informó que la institución ya solicitó al MEF una partida por ese monto, ante la falta de recursos para cubrir sus compromisos durante los últimos meses del año.

Hace apenas unos días, la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) consiguió un traslado de partida para cubrir las quincenas pendientes. Pero el alivio duró poco. Ahora, la universidad necesita otros $21 millones para poder cerrar el año.

El rector Absel Navarro informó a La Prensa que la institución ya solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una partida por ese monto, ante la falta de recursos para cubrir sus compromisos durante los últimos meses de 2026.

La solicitud fue presentada el pasado jueves 1 de octubre y responde a una brecha mayor: la Unachi dispone de un presupuesto de unos $80 millones, pero requiere alrededor de $108 millones para atender sus necesidades durante el año. Con los recursos actuales, dijo Navarro, resulta imposible cumplir con todas las obligaciones de la universidad.

Presupuesto Unachi

La institución cuenta con 11 facultades y tres centros regionales, cuya operación debe sostenerse con un presupuesto que la administración considera insuficiente. El déficit ha obligado a la universidad a aplicar medidas de contingencia y a evaluar nuevas acciones para contener el gasto mientras espera una respuesta del MEF.

Las medidas

Hasta ahora, aseguró Navarro, no se han producido destituciones de funcionarios ni nuevos nombramientos como parte de las medidas para enfrentar la crisis financiera. Aclaró que el margen para reducir el gasto mediante ajustes de personal es limitado debido a que los trabajadores de la universidad están protegidos por leyes especiales.

Frente al déficit, la administración actual ha comenzado a recortar gastos. La Unachi redujo en 40% los gastos de representación y los sobresueldos, eliminó nueve direcciones y nueve subdirecciones y restringió los viáticos, la publicidad, el protocolo y otros gastos operativos.

“Con los recursos actuales, resulta imposible cumplir con todas las obligaciones de la universidad.”

También evalúa incentivar la jubilación de docentes próximos a retirarse. La apuesta es reducir una estructura administrativa y salarial que sigue presionando las finanzas de una universidad que necesita $21 millones adicionales para cerrar el año.

Hace apenas una semana, la Unachi tuvo que acudir nuevamente a la Asamblea Nacional en busca de recursos. El 28 de septiembre, Navarro sustentó ante la Comisión de Presupuesto un traslado de partida por $7.7 millones para pagar tres quincenas atrasadas: la segunda de agosto y las dos de septiembre. La Comisión aprobó el traslado, destinado a cubrir los salarios de unos 2,100 funcionarios.

El dinero, sin embargo, no resolvía el problema financiero de fondo. Del monto aprobado, $2.2 millones fueron destinados a salarios del personal administrativo, $5.3 millones a docentes y $51,199 al área de investigación.

La exrectora

Detrás del déficit que ahora obliga a la Unachi a pedir nuevos recursos está también el peso de una planilla que la actual administración recibió de la gestión de la exrectora Etelvina Medianero de Bonagas.

La estructura de personal y los niveles salariales heredados se han convertido en uno de los principales componentes del gasto universitario. El propio rector ha descrito la situación como una crisis financiera y de confianza y ha advertido que su administración no pretende justificar las decisiones tomadas anteriormente.

Una de las medidas que permitiría reducir esa presión sería la jubilación de unos 150 docentes. De acuerdo con las estimaciones planteadas por la administración, el retiro de ese grupo representaría un ahorro de alrededor de $10 millones anuales.

La exrectora Etelvina Medianero de Bonagas. Archivo

El dato muestra el peso que tienen los salarios dentro de las finanzas de la universidad: solo esa reducción de personal permitiría liberar, en un año, una suma equivalente a casi la mitad de los $21 millones que la Unachi ahora solicita al MEF para cerrar 2026.

El problema es que el margen para actuar sobre la planilla es limitado. Navarro ha señalado que los trabajadores de la Unachi están protegidos por leyes especiales, mientras la institución intenta aplicar medidas de contención del gasto. Muchas de esas leyes fueron impulsadas durante la administración de Medianero de Bonagas.