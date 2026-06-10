Panamá, 10 de junio del 2026
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    CONVOCATORIA OFICIAL

    Unachi anuncia la fecha de elección del nuevo rector tras la renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas

    La postulación de candidaturas se realizará del 15 al 17 de junio y la elección será el 19 de agosto.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Unachi anuncia la fecha de elección del nuevo rector tras la renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas
    Sede de la UNACHI. LP Archivo

    La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), a través de su Tribunal Superior de Elecciones (TSE), dio a conocer el Calendario Extraordinario de Elecciones para la escogencia del rector que completará el período 2023-2028.

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    Unachi-AIP: la ‘caja 2’ de la universidad, el control de la exrectora y su entramado político

    De acuerdo con la convocatoria oficial, el proceso electoral iniciará el 10 de junio de 2026 con la publicación del calendario y la apertura formal de las actividades que conducirán a la elección de la máxima autoridad universitaria.

    Esto ocurre tras la renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas en medio de una crisis financiera. El rector interino es Pedro González.

    El cronograma establece que el período de proselitismo y propaganda se desarrollará desde el 10 de junio hasta la medianoche del 14 de agosto de 2026, mientras que la postulación de candidaturas se realizará del 15 al 17 de junio.

    Unachi anuncia la fecha de elección del nuevo rector tras la renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas
    Etelvina Medianero de Bonagas, renunció como rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). Cortesía

    Posteriormente, el Tribunal Electoral publicará las postulaciones recibidas y abrirá un período de impugnaciones los días 24 y 25 de junio, garantizando así la transparencia y el cumplimiento de las normas electorales universitarias.

    Como parte de la organización del proceso, la Secretaría General y la Dirección General de Recursos Humanos entregarán al TSE los registros preliminares y finales del padrón electoral, tomando en cuenta a los estudiantes matriculados en las fechas establecidas.

    Unachi anuncia la fecha de elección del nuevo rector tras la renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas
    Calendario para las elecciones de la UNACHI.

    Además, se contempla una etapa de depuración del padrón y la capacitación de los jurados de elección y de mesa, con el propósito de asegurar una jornada electoral ordenada y confiable para toda la comunidad universitaria.

    La elección de rector se llevará a cabo el miércoles 19 de agosto de 2026. Tras la votación, se abrirá el período para la presentación de impugnaciones los días 20 y 21 de agosto, mientras que la proclamación oficial del rector electo está prevista para el 28 de agosto.

    Finalmente, la toma de posesión se realizará el 31 de agosto de 2026, marcando el cierre de este proceso extraordinario que definirá el liderazgo institucional de la UNACHI para la culminación del período rectoral vigente.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


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