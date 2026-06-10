Unachi anuncia la fecha de elección del nuevo rector tras la renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La postulación de candidaturas se realizará del 15 al 17 de junio y la elección será el 19 de agosto.

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), a través de su Tribunal Superior de Elecciones (TSE), dio a conocer el Calendario Extraordinario de Elecciones para la escogencia del rector que completará el período 2023-2028.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el proceso electoral iniciará el 10 de junio de 2026 con la publicación del calendario y la apertura formal de las actividades que conducirán a la elección de la máxima autoridad universitaria.

Esto ocurre tras la renuncia de Etelvina Medianero de Bonagas en medio de una crisis financiera. El rector interino es Pedro González.

El cronograma establece que el período de proselitismo y propaganda se desarrollará desde el 10 de junio hasta la medianoche del 14 de agosto de 2026, mientras que la postulación de candidaturas se realizará del 15 al 17 de junio.

Etelvina Medianero de Bonagas, renunció como rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). Cortesía

Posteriormente, el Tribunal Electoral publicará las postulaciones recibidas y abrirá un período de impugnaciones los días 24 y 25 de junio, garantizando así la transparencia y el cumplimiento de las normas electorales universitarias.

Como parte de la organización del proceso, la Secretaría General y la Dirección General de Recursos Humanos entregarán al TSE los registros preliminares y finales del padrón electoral, tomando en cuenta a los estudiantes matriculados en las fechas establecidas.

Calendario para las elecciones de la UNACHI.

Además, se contempla una etapa de depuración del padrón y la capacitación de los jurados de elección y de mesa, con el propósito de asegurar una jornada electoral ordenada y confiable para toda la comunidad universitaria.

La elección de rector se llevará a cabo el miércoles 19 de agosto de 2026. Tras la votación, se abrirá el período para la presentación de impugnaciones los días 20 y 21 de agosto, mientras que la proclamación oficial del rector electo está prevista para el 28 de agosto.

Finalmente, la toma de posesión se realizará el 31 de agosto de 2026, marcando el cierre de este proceso extraordinario que definirá el liderazgo institucional de la UNACHI para la culminación del período rectoral vigente.