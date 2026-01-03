Panamá, 03 de enero del 2026

    Urgente: Reportan múltiples bombardeos sobre varios puntos en Caracas, Venezuela

    Explosiones y vuelos militares a baja altura en Caracas durante la madrugada del 3 de enero de 2026, en medio de una creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos.

    Katiuska Hernández / Getzalette Reyes
    Se reportan múltiples explosiones sobre Caracas, Venezuela. Captura de pantalla

    Desde la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, la ciudad de Caracas, en Venezuela, vive momentos de alta tensión debido al registro de ataques y explosiones.

    Según testimonios difundidos desde el país sudamericano, se han registrado bombardeos en zonas estratégicas como Fuerte Tiuna y la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota. Fuerte Tiuna es una de las principales instalaciones militares de Caracas, sede del Ministerio de la Defensa y una de las más importantes del país.

    De acuerdo con versiones compartidas en redes sociales, también se escucharon explosiones en el área del cerro Volcán, donde se ubican varias antenas de comunicación.

    Asimismo, comenzaron a circular videos que muestran aeronaves volando a baja altura sobre distintos sectores de la ciudad. El servicio de electricidad en el sur de Caracas ha sido suspendido.

    Hasta el momento no se ha dado un pronunciamiento formal por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

    Baruta, Higuerote, Hatillo, Charallave, La Guaira, son otras de las zonas venezolanas desde donde se reportan explosiones.

    Este escenario se produce en un contexto de creciente tensión regional. Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el mar Caribe, en las cercanías de aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

    Las fricciones entre Caracas y Washington se han intensificado en las últimas semanas, luego del anuncio del presidente Donald Trump sobre el bloqueo a petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, así como la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano.

    Información en desarrollo...

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    Getzalette Reyes

    Portadista

