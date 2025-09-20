USS Stockdale en Rodman: buques de Estados Unidos siguen llegando a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un nuevo buque destructor de la armada de Estados Unidos llegó a Panamá. Se trata del USS Stockdale, que arribó a la Base Naval Vasco Núñez de Balboa - Capitán de Fragata Noel A. Rodríguez, del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), ubicada en el área conocida como Rodman.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá hizo oficial la llegada del buque este sábado 20 de septiembre, mientras que mediante geolocalización, este medio pudo constatar su ubicación en la base naval panameña con datos del sitio Marine Traffic.

Para la Embajada, se trata de una “visita programada” que “resalta la sólida colaboración en materia de seguridad entre Estados Unidos y Panamá, trabajando juntos para combatir el crimen organizado y la influencia maligna extranjera”, señaló en un comunicado.

El Stockdale es el tercer buque de guerra del que se pudo constatar presencia en la base tras la firma de un memorándum de entendimiento en materia de seguridad entre Estados Unidos y Panamá en el pasado mes de abril de 2025.

A través del memorándum, ambos países acordaron incrementar la presencia militar en algunos espacios definidos, como el de la base naval en el área de Rodman.

En agosto, los buques USS Sampson y el USS Lake Erie también llegaron a la base del Senan, en medio de un despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el mar Caribe anunciado por el Pentágono para “luchar contra el narcotráfico”, particularmente, apuntando a Venezuela.

Ante la particular situación, atizada por reclamaciones de Washington sobre el Canal de Panamá y exigencias de un paso gratuito para sus naves, el gobierno panameño y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) han aclarado que los buques aún siguen pagando peaje si transitan por la ruta.

“Los tránsitos de los buques de la Marina de los Estados Unidos siguen pagando conforme a las reglas”, afirmó el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez en un encuentro con periodistas el pasado 16 de septimebre.

Por otro lado, hasta la fecha se han registrado dos intervenciones de fuerzas militares de Estados Unidos a lanchas de presuntos traficantes de droga en el mar Caribe. El más reciente fue el pasado 15 de septiembre y dejo un saldo de, al menos, tres muertos.

Asimismo, derribaron una lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a 11 presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

Acerca de la presencia de buques de guerra de Estados Unidos en los muelles panameños, La Prensa envió preguntas a la Embajada de Estados Unidos pero no ha recibido respuesta.