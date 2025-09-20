Panamá, 20 de septiembre del 2025

    Despliegue militar

    USS Stockdale en Rodman: buques de Estados Unidos siguen llegando a Panamá

    Mario De Gracia
    USS Stockdale en Rodman: buques de Estados Unidos siguen llegando a Panamá
    El buque Sotckdale en uno de los muelles dentro de los limites de la base naval del Senan. Cortesía.

    Un nuevo buque destructor de la armada de Estados Unidos llegó a Panamá. Se trata del USS Stockdale, que arribó a la Base Naval Vasco Núñez de Balboa - Capitán de Fragata Noel A. Rodríguez, del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), ubicada en el área conocida como Rodman.

    La Embajada de Estados Unidos en Panamá hizo oficial la llegada del buque este sábado 20 de septiembre, mientras que mediante geolocalización, este medio pudo constatar su ubicación en la base naval panameña con datos del sitio Marine Traffic.

    Para la Embajada, se trata de una “visita programada” que “resalta la sólida colaboración en materia de seguridad entre Estados Unidos y Panamá, trabajando juntos para combatir el crimen organizado y la influencia maligna extranjera”, señaló en un comunicado.

    USS Stockdale en Rodman: buques de Estados Unidos siguen llegando a Panamá
    En el sitio web Marine Traffic, un buque del gobierno estadounidense con identificación 106 (circulo blanco con punto turquesa), se encuentra en el muelle dentro de los límites de la Base Naval del Senan (Noel A. Rodríguez). El número 106 coincide con la identificación del USS Stockdale (DDG 106). Asimismo, coincide su ubicación con la panorámica de la fotografía difundida por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, en la que al otro lado de la ribera del Canal, un buque portacontenedores de Maersk (circulo blanco con punto verde) se encuentra atracado en un plano horizontal. Marine Traffic, 20 de septiembre 5:00 p.m.

    El Stockdale es el tercer buque de guerra del que se pudo constatar presencia en la base tras la firma de un memorándum de entendimiento en materia de seguridad entre Estados Unidos y Panamá en el pasado mes de abril de 2025.

    A través del memorándum, ambos países acordaron incrementar la presencia militar en algunos espacios definidos, como el de la base naval en el área de Rodman.

    USS Stockdale en Rodman: buques de Estados Unidos siguen llegando a Panamá
    USS Stockdale, y al fondo a la izquierda, buque de Maersk portacontedores.

    En agosto, los buques USS Sampson y el USS Lake Erie también llegaron a la base del Senan, en medio de un despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el mar Caribe anunciado por el Pentágono para “luchar contra el narcotráfico”, particularmente, apuntando a Venezuela.

    USS Stockdale en Rodman: buques de Estados Unidos siguen llegando a Panamá
    El crucero de misiles guiados Lake Erie es otro de los barcos de guerra de EE.UU. que pasó recientemente por Panamá. / Getty Images

    Ante la particular situación, atizada por reclamaciones de Washington sobre el Canal de Panamá y exigencias de un paso gratuito para sus naves, el gobierno panameño y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) han aclarado que los buques aún siguen pagando peaje si transitan por la ruta.

    “Los tránsitos de los buques de la Marina de los Estados Unidos siguen pagando conforme a las reglas”, afirmó el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez en un encuentro con periodistas el pasado 16 de septimebre.

    USS Stockdale en Rodman: buques de Estados Unidos siguen llegando a Panamá
    EXTRACTO del Memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Panamá. Las líneas puntadas amarillas marcan el límite de la base, mientras que las líneas blancas marcan las áreas designadas para el personal estadounidense. En el caso de los buques USS Lake Erie y USS Sampson, atracaron en uno de los muelles no asignados, pero que sí están dentro del límite de base.

    Por otro lado, hasta la fecha se han registrado dos intervenciones de fuerzas militares de Estados Unidos a lanchas de presuntos traficantes de droga en el mar Caribe. El más reciente fue el pasado 15 de septiembre y dejo un saldo de, al menos, tres muertos.

    Asimismo, derribaron una lancha el pasado 2 de septiembre que, según Washington, transportaba drogas y a 11 presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

    Acerca de la presencia de buques de guerra de Estados Unidos en los muelles panameños, La Prensa envió preguntas a la Embajada de Estados Unidos pero no ha recibido respuesta.

