    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INTERNAS

    Validan nómina de Jorge Herrera tras denuncia por paridad de género en el Partido Panameñista

    José González Pinilla
    Jorge Herrera, candidato a la Presidencia del Partido Panameñista. Cortesía @panamenistas

    El recurso de impugnación presentado contra la nómina del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, en el proceso interno del Partido Panameñista, fue rechazado.

    +info

    Duelo en el Partido Panameñista: impugnan la nómina de Jorge Herrera por supuestamente incumplir la paridad de género

    Según el Comité Nacional de Elecciones del partido, la nómina encabezada por Herrera “cumple plenamente” con los requisitos del Reglamento de Elecciones, el Código Electoral y las normas sobre paridad de género, “garantizando el principio de igualdad y participación” dentro de la organización política.

    La decisión fue adoptada la noche del miércoles, informó la campaña de Herrera.

    La impugnación fue interpuesta por el abogado y miembro del partido, Rodrigo Esquivel K., quien alegó que la lista N.° 2 —encabezada por Herrera y postulada para las elecciones del próximo 23 de noviembre— presuntamente viola principios fundamentales de paridad y alternancia de género.

    “Es importante precisar que la nómina que hoy nos critica por supuesta falta de paridad fue precisamente la que se presentó de manera incorrecta, ya que remitió al Tribunal Electoral una versión modificada y distinta a la originalmente presentada el 15 de octubre de 2025 ante el CNE”, señaló la campaña en un comunicado.

    Agregó que dicha nómina “fue alterada” sin la autorización del pleno del Comité Nacional de Elecciones y “sin cumplir con los requisitos de forma y fondo” exigidos por el reglamento, particularmente en materia de plazos, documentación y validación oficial.

    Herrera disputará la presidencia del Partido Panameñista con el empresario Carlos Raúl Piad, en medio de los esfuerzos por reorganizar una agrupación que en las elecciones de 2024 sufrió una de sus peores derrotas electorales.

    José González Pinilla

    Editor

