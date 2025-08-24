Vamos abrirá investigación a representante sancionado por nepotismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La coalición Vamos informó este domingo 24 de agosto que abrirá un proceso interno contra el representante del corregimiento Omar Torrijos, en San Miguelito.

Se trata de Óscar Gutiérrez, miembro de la coalición, quien fue recientemente sancionado por un caso de nepotismo.

La sanción fue impuesta por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

Según la entidad, se confirmó que el representante tenía a su prima trabajando en la misma junta comunal.

Ambos fueron sancionados “por mantener una situación irregular que vulnera los principios éticos aplicables al sector público”, señaló el informe.

De acuerdo con Vamos, una vez conocido el hecho decidieron que presentarán la solicitud para que se investigue internamente este caso y se determine lo que corresponda.

“En Vamos rechazamos de manera categórica cualquier tipo de conflicto de intereses en el sector público y toda práctica que atente contra la transparencia y la confianza de la ciudadanía”, destacó la agrupación en un comunicado.

La Antai también sancionó a otros 15 funcionarios tras comprobar infracciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.

Entre esos casos está el del Municipio de Taboga, donde tres funcionarios fueron destituidos por haber incluido a familiares en la planilla municipal.

Aunque los parientes habían sido dados de baja del sistema, la investigación concluyó con una sanción al alcalde, Ramón Ramos, por permitir esta práctica irregular, considerada una vulneración ética.