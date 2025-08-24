Panamá, 24 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PLANILLA

    Vamos abrirá investigación a representante sancionado por nepotismo

    José González Pinilla
    Vamos abrirá investigación a representante sancionado por nepotismo
    Oscar Gutiérrez, representante electo del corregimiento Omar Torrijos en San Miguelito. Foto: Alexander Arosemena

    La coalición Vamos informó este domingo 24 de agosto que abrirá un proceso interno contra el representante del corregimiento Omar Torrijos, en San Miguelito.

    +info

    Funcionarios caen por nepotismo y mal uso de recursos: 16 sancionados por Antai

    Se trata de Óscar Gutiérrez, miembro de la coalición, quien fue recientemente sancionado por un caso de nepotismo.

    La sanción fue impuesta por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

    Según la entidad, se confirmó que el representante tenía a su prima trabajando en la misma junta comunal.

    Ambos fueron sancionados “por mantener una situación irregular que vulnera los principios éticos aplicables al sector público”, señaló el informe.

    De acuerdo con Vamos, una vez conocido el hecho decidieron que presentarán la solicitud para que se investigue internamente este caso y se determine lo que corresponda.

    “En Vamos rechazamos de manera categórica cualquier tipo de conflicto de intereses en el sector público y toda práctica que atente contra la transparencia y la confianza de la ciudadanía”, destacó la agrupación en un comunicado.

    La Antai también sancionó a otros 15 funcionarios tras comprobar infracciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.

    Entre esos casos está el del Municipio de Taboga, donde tres funcionarios fueron destituidos por haber incluido a familiares en la planilla municipal.

    Aunque los parientes habían sido dados de baja del sistema, la investigación concluyó con una sanción al alcalde, Ramón Ramos, por permitir esta práctica irregular, considerada una vulneración ética.

    José González Pinilla

    Editor


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gobierno busca el dinero para pagar bono de $50 a jubilados y pensionados. Leer más
    • Corte no admite amparo contra orden de Meduca de retener salarios a docentes que participaron de huelga. Leer más
    • Línea 3 del Metro: el túnel bajo el Canal alcanza 38% de avance. Leer más
    • Dónde estarán las agroferias del IMA el 21 de agosto: horarios y sedes. Leer más
    • Jubilados no han recibido bono de $50 de agosto; CSS espera aprobación del MEF. Leer más
    • Aeropuerto de Albrook tendrá que ser mudado para dar paso a la gran estación del tren Panamá-David. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles; se registra leve disminución. Leer más