Vamos comienza a recoger firmas para constituirse en partido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Deberán buscar más de 45 mil firmas antes del 31 de diciembre de 2027.

La coalición Vamos dio este sábado 29 de agosto los primeros pasos para constituirse en un partido político.

En una asamblea a la que asistieron 701 miembros, la cúpula de este movimiento independiente, que nació en abril de 2022, anunció su transformación en una organización política.

“Yo hoy me siento feliz”, dijo Juan Diego Vásquez, líder de la coalición, en medio de los aplausos.

Autoridades electas, excandidatos y miembros del movimiento depositaron su voto en las urnas, distribuidas en nueve mesas ubicadas cerca de la tarima principal del gimnasio del Colegio Las Esclavas, en Clayton. El resultado: el 97% avaló el salto de Vamos a partido político.

Para Vásquez, no quedaba otro camino: es la opción para “sobrevivir a las amenazas de destrucción de los políticos tradicionales hacia este movimiento independiente”.

Tercera asamblea de miembros de Vamos. Decidieron cambiar a partido político. LP/Elysée Fernández

La respuesta ante los obstáculos

La denominada tercera asamblea de miembros de Vamos arrancó desde temprano. Diputados como Roberto Zúñiga, Luis Duke, Alexandra Brenes, Yamireliz Chong, Janine Prado, Yarelis Rodríguez y Eduardo Gaitán, así como alcaldes y representantes de independientes, llegaron al evento poco antes de las 10:00 a.m.

Ya para las 11:00 a.m., Gabriel Silva, uno de los fundadores de Vamos, presentó ante los militantes los logros del movimiento, así como las “amenazas” que enfrentan, sobre todo para las próximas elecciones generales de 2029.

Gabriel Silva, uno de los líderes de Vamos, durante la tercera asamblea de miembros este sábado 29 de agosto de 2026. LP/Elysée Fernández

Contó que en las próximas reformas electorales que llegarán a la Asamblea Nacional dentro de pocos días se incluyeron normas que ponen más trabas para los independentistas.

Recordó que cuando él y Juan Diego Vásquez eran diputados propusieron cambios como la eliminación del voto plancha. Pero eso no ocurrió porque el bloque de los partidos tradicionales no lo avaló.

Fue entonces que, en 2024, Vamos usó esa regla para competir en los comicios generales y logró sacar 19 diputados.

“Pero ahora quieren acabar con el movimiento”, dijo Silva.

En ese proyecto de reformas metieron una propuesta para que los independientes no puedan ser electos con esa figura de voto plancha. Por esa razón y otras, Silva planteó ante la asamblea la posibilidad de convertirse en partido.

La votación comenzó cerca del mediodía. Agobiados por la humedad, los integrantes del movimiento hicieron filas para depositar la boleta que contenía una sola pregunta: ¿Aprueba usted que la coalición Vamos se constituya en partido político?

Miembros de Vamos durante la votación para convertirse en partido político. LP/Elysée Fernández

Muy cerca de las urnas, la orquesta Tropical Luis Lugo y la 507 amenizaba el evento, mientras que en las gradas mujeres y hombres se abanicaban.

Principios se mantienen

Juan Diego Vásquez, quien estuvo desde temprano supervisando la reunión, aseguró que el cambio a partido no modificará los principios de Vamos.

“Los principios y los valores se mantienen completamente intactos y se fortalecen hoy”, dijo durante un discurso en el que recordó los días en que fundaron el grupo y lo que han llegado a construir ahora.

“Tenemos más de 13 gobiernos locales, juntas comunales y municipios… Sabíamos desde el primer momento que el camino no iba a ser fácil”, sostuvo.

La primera firma

Desde la tarima, Vásquez alzó la pluma y el papel para anunciar que estamparía la primera firma que necesitan para constituir el partido.

“Me honro en poner la primera de miles de piedras para ese camino de transformación del que todos somos parte”, dijo, mientras desde las gradas se escuchaba el coro: “¡Vamos! ¡Vamos!”.

Juan Diego Vásquez realiza coloca la primera firma que requiere el grupo Vamos para cambiar a partido político. Elysée Fernández.

Luego habilitaron varias mesas para que los presentes firmaran las actas que serán presentadas al Tribunal Electoral como el primer paso para que los autoricen a buscar apoyo a nivel nacional.

De acuerdo con el Código Electoral, para constituirse en un partido político legalmente reconocido deberá captar el 2% de los votos válidos emitidos en la última elección presidencial. En las elecciones de 2024 votaron 2 millones 275 mil 179 personas. Es decir, los activistas de los partidos en formación deberán buscar como mínimo 45 mil 503 firmas.

Lo deben hacer antes del 31 de diciembre de 2027.

“Vengan y súmanse. Este partido no es como los otros: no es clientelista, no tiene padrinos o madrinas, ni favoritismo”, dijo Silva.