Vamos, dos años después: quiénes salieron y por qué

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Vamos llegó a la Asamblea con 20 diputados, pero en el camino perdió seis diputados y sumó a Patsy Lee. Conoce la cronología de los cambios en el movimiento.

Vamos llegó a la Asamblea Nacional en julio de 2024 con 20 diputados. Era la bancada más grande del poder Legislativo.

Dos años después, seis de sus integrantes han dejado la coalición, mientras una diputada se incorporó al grupo.

Las salidas ocurrieron por distintas razones: diferencias con la dinámica interna, decisiones de voto que chocaron con la posición de la bancada y sanciones que terminaron en renuncias.

Esta es la cronología de los movimientos que han cambiado la composición de Vamos desde su llegada al Palacio Justo Arosemena.