Vamos pone al Parlacen en la mira: denuncian opacidad y gasto de más de $1 millón al año

Los diputados de la bancada Vamos denunciaron este martes 7 de octubre la falta de transparencia en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y abogaron por la salida de Panamá de ese polémico foro regional.

La diputada independiente Janine Prado aseguró que la membresía del país en ese organismo cuesta alrededor de $200 mil mensuales y que el Parlacen no es evaluado por ningún ente, a diferencia de los diputados de la Asamblea Nacional, quienes son fiscalizados por el Espacio Cívico.

“Nadie sabe nada”, dijo Prado, en referencia al pago de planillas y la producción que se genera en ese foro.

A su juicio, si el Parlacen se financia con dinero de los panameños, “tenemos que saber quién trabaja allí, qué funciones cumplen y cuánto se gasta en mantener esta estructura”.

En septiembre pasado, la bancada solicitó información sobre la planilla de la subsede del Parlacen en Panamá.

Mediante una nota dirigida al presidente del organismo, Carlos René Hernández Castillo, el grupo de diputados pidió conocer los nombres de los funcionarios que integran la institución, el número de identificación personal de cada uno, así como la posición que ocupan dentro de la entidad.

Sin embargo, la información no fue entregada en su totalidad, reveló este martes el diputado independiente Luis Duke.

Por su parte, el diputado de Vamos, Roberto Zúñiga, abogó por que el país abandone ese parlamento, al que calificó como “un cuartel de invierno de políticos que buscan inmunidad”.

Aseguró que el Parlacen no ha producido ningún beneficio para Panamá y que genera un gasto anual superior a $1.1 millones.

El pasado mes, el diputado de Vamos, Nefatlí Zamora, impulsó sin éxitos un anteproyecto de ley que proponía convocar a un plebiscito para que los votantes decidieran sobre la salida de Panamá del Parlacen.

La iniciativa fue archivada luego de que no logrará los votos para su prohijamiento.

Durante la sesión de la Comisión de Gobierno, la propuesta solo obtuvo 4 votos a favor, 3 abstenciones y 2 en contra.

Actualmente, Panamá mantiene 20 diputados en el Parlacen. Entre ellos, se encuentran figuras como el expresidente de la República (2014-2019), Juan Carlos Varela, o los hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares.

Los diputados del Parlacen gozan de las mismas inmunidades que los diputados de la Asamblea Nacional, entre ellas, que solo pueden ser investigados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no por el Ministerio Público, como ocurre con el resto de nacionales panameños que cometen algún delito.

Asimismo, la Ley 2 del 16 de mayo de 1994, que aprobó la adhesión de Panamá al Tratado del Parlacen, señala que los expresidentes y exvicepresidentes de la República pueden juramentarse como diputados después de cumplir sus respectivos mandatos en el Ejecutivo.

En 2009, Panamá intento salir de ese organismo a través de la aprobación de la Ley 78. Pero la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley dos años después y, por ende, todo el proceso de salida de Panamá del organismo.