Panamá, 29 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Carta pública

    Vamos presenta a Mulino sus peticiones para 2026: agua, agenda anticorrupción y reforma del Estado

    Eliana Morales Gil
    Vamos presenta a Mulino sus peticiones para 2026: agua, agenda anticorrupción y reforma del Estado
    Juan Diego Vásquez, presidente de la coalición Vamos. LP/Richard Bonilla

    A pocas horas de 2026, la coalición Vamos envió una carta pública al presidente José Raúl Mulino en la que plasma su hoja de ruta. No se trata de un saludo de fin de año: es un documento con 10 peticiones concretas, que van desde agua potable, agenda anticorrupción, reforma educativa hasta minería, descentralización y evasión fiscal, entre otros.

    En la nota, con fecha del 29 de diciembre de 2025, Vamos advierte que Panamá atraviesa “un momento decisivo” para su cohesión social y su modelo de desarrollo.

    La coalición cita datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para sustentar el diagnóstico: un índice de Gini superior a 0.5, deterioro de la desigualdad entre 2023 y 2024 y el mayor aumento de pobreza y pobreza extrema en la región durante el último año.

    Vamos presenta a Mulino sus peticiones para 2026: agua, agenda anticorrupción y reforma del Estado
    Diputados de la bancada Vamos en la Asamblea Nacional. LP/Archivo

    Frente a ese escenario, Vamos propone establecer un mecanismo de trabajo serio y transparente, con agenda definida, plazos y responsables. “Creemos que el país necesita menos ambigüedad y más compromisos claros que se traduzcan en acciones y resultados”, se lee en la carta.

    Lea aquí: Desigualdad social en Panamá se mantiene entre las más elevadas de la región advierte la Cepal

    El agua, el primer reclamo

    El primer reclamo apunta a lo básico: agua potable segura, continua y de calidad para todas las comunidades. La coalición pide una estrategia nacional liderada por el Órgano Ejecutivo, con planificación, inversión y coordinación interinstitucional, y advierte que la magnitud del problema exige respuestas a escala país.

    En materia de agenda anticorrupción, Vamos insta a pasar del discurso a la implementación. Reconoce que existen vacíos legales, pero subraya que el principal cuello de botella está en hacer cumplir las normas ya aprobadas. “Una gran parte del desafío está en la implementación”, advierte el documento, que recuerda además que sus diputados han presentado más de 20 proyectos anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas.

    Vamos presenta a Mulino sus peticiones para 2026: agua, agenda anticorrupción y reforma del Estado
    El grupo pide una estrategia nacional para garantizar agua potable en el país. LP/Archivo

    Reformas al Estado

    La carta también plantea reformas estructurales en el aparato estatal. Pide modernizar la carrera diplomática y consular, avanzar hacia una carrera administrativa meritocrática y reducir de forma responsable la planilla pública. En ese punto, llama al Ejecutivo a dar ejemplo en sus propias designaciones, reforzando criterios de mérito e idoneidad.

    Otro eje central en la carta que envió el grupo al mandatario es la recaudación fiscal. Vamos sostiene que las pérdidas por evasión y elusión equivalen a varios puntos del PIB cada año y reclama una mejora sustantiva en la gestión del cobro de impuestos, con fiscalización más eficaz, mayor trazabilidad y controles reforzados, sin crear nuevas cargas para quienes ya cumplen.

    Vamos presenta a Mulino sus peticiones para 2026: agua, agenda anticorrupción y reforma del Estado
    Diputados de la bancada independiente Vamos. LP/Elysée Fernández

    La descentralización también es otro de los puntos de la agenda de Vamos. La coalición pide frenar la discrecionalidad, detener la descentralización paralela y publicar con mayor detalle los fondos transferidos. Propone reglas claras de elegibilidad y control para evitar el uso político o clientelar de los recursos y garantizar transparencia en cada asignación y ejecución.

    Educación: reforma impostergable

    En educación, el mensaje es directo: una reforma estructural impostergable, con acuerdos convertidos en obligaciones exigibles, presupuesto asegurado, profesionalización docente y rendición de cuentas. Vamos señala que desde la Asamblea se impulsarán iniciativas en esa línea y espera respaldo del Ejecutivo.

    El documento también incluye reclamos sobre el costo de la energía, con un llamado a acelerar una agenda energética que priorice renovables, eficiencia y beneficios directos para los hogares; y sobre el precio de los medicamentos, con una propuesta para ampliar la competencia y corregir distorsiones del mercado farmacéutico.

    El último punto aborda uno de los temas más sensibles: la minería. Vamos pide que cualquier decisión se tome con consulta amplia, respeto al Acuerdo de Escazú y cumplimiento estricto del fallo de la Corte Suprema del 27 de noviembre de 2023. La coalición advierte, además, que el manejo de las regalías debe ajustarse al marco jurídico vigente y evitar interpretaciones discrecionales que comprometan la seguridad jurídica del Estado.

    La carta cierra con una advertencia política: Vamos mantendrá una fiscalización firme desde la Asamblea, pero también su disposición a construir acuerdos públicos y transparentes que prioricen el interés nacional. “Los desafíos del país exigen agudeza política y decisiones responsables”, dice el documento que está firmado por el exdiputado Juan Diego Vásquez, presidente de la coalición; al igual que por Roberto Zúñiga, diputado coordinador de bancada; y por Ismael Atencio, coordinador de gobiernos locales.

    Vamos presenta a Mulino sus peticiones para 2026: agua, agenda anticorrupción y reforma del Estado
    Juan Diego Vásquez, exdiputado. Tomada de redes sociales.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gobierno de Panamá ordena la inmediata restauración del monumento chino en el mismo sitio, en el Mirador del Puente de las Américas. Leer más
    • Titular del MOP confirma cobro de peaje en carriles rápidos de la vía Centenario y autopista Panamá Oeste. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte: multa impuesta por el MOP al consorcio Cuarto Puente no es ilegal. Leer más
    • Ifarhu prevé pagar el tercer PASE-U 2025 a partir de enero de 2026. Leer más
    • Tres consorcios compiten por contrato de $26.1 millones para la recuperación de la Cinta Costera y Amador. Leer más
    • Presidente Mulino califica de ‘imperdonable’ la demolición del monumento chino y anuncia que será reconstruido. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más