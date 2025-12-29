Vamos presenta a Mulino sus peticiones para 2026: agua, agenda anticorrupción y reforma del Estado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A pocas horas de 2026, la coalición Vamos envió una carta pública al presidente José Raúl Mulino en la que plasma su hoja de ruta. No se trata de un saludo de fin de año: es un documento con 10 peticiones concretas, que van desde agua potable, agenda anticorrupción, reforma educativa hasta minería, descentralización y evasión fiscal, entre otros.

En la nota, con fecha del 29 de diciembre de 2025, Vamos advierte que Panamá atraviesa “un momento decisivo” para su cohesión social y su modelo de desarrollo.

Las desigualdades y la pobreza en Panamá siguen creciendo. Esto exige un esfuerzo urgente y colaborativo de todas las autoridades.



La coalición cita datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para sustentar el diagnóstico: un índice de Gini superior a 0.5, deterioro de la desigualdad entre 2023 y 2024 y el mayor aumento de pobreza y pobreza extrema en la región durante el último año.

Frente a ese escenario, Vamos propone establecer un mecanismo de trabajo serio y transparente, con agenda definida, plazos y responsables. “Creemos que el país necesita menos ambigüedad y más compromisos claros que se traduzcan en acciones y resultados”, se lee en la carta.

El agua, el primer reclamo

El primer reclamo apunta a lo básico: agua potable segura, continua y de calidad para todas las comunidades. La coalición pide una estrategia nacional liderada por el Órgano Ejecutivo, con planificación, inversión y coordinación interinstitucional, y advierte que la magnitud del problema exige respuestas a escala país.

En materia de agenda anticorrupción, Vamos insta a pasar del discurso a la implementación. Reconoce que existen vacíos legales, pero subraya que el principal cuello de botella está en hacer cumplir las normas ya aprobadas. “Una gran parte del desafío está en la implementación”, advierte el documento, que recuerda además que sus diputados han presentado más de 20 proyectos anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas.

Reformas al Estado

La carta también plantea reformas estructurales en el aparato estatal. Pide modernizar la carrera diplomática y consular, avanzar hacia una carrera administrativa meritocrática y reducir de forma responsable la planilla pública. En ese punto, llama al Ejecutivo a dar ejemplo en sus propias designaciones, reforzando criterios de mérito e idoneidad.

Otro eje central en la carta que envió el grupo al mandatario es la recaudación fiscal. Vamos sostiene que las pérdidas por evasión y elusión equivalen a varios puntos del PIB cada año y reclama una mejora sustantiva en la gestión del cobro de impuestos, con fiscalización más eficaz, mayor trazabilidad y controles reforzados, sin crear nuevas cargas para quienes ya cumplen.

La descentralización también es otro de los puntos de la agenda de Vamos. La coalición pide frenar la discrecionalidad, detener la descentralización paralela y publicar con mayor detalle los fondos transferidos. Propone reglas claras de elegibilidad y control para evitar el uso político o clientelar de los recursos y garantizar transparencia en cada asignación y ejecución.

Educación: reforma impostergable

En educación, el mensaje es directo: una reforma estructural impostergable, con acuerdos convertidos en obligaciones exigibles, presupuesto asegurado, profesionalización docente y rendición de cuentas. Vamos señala que desde la Asamblea se impulsarán iniciativas en esa línea y espera respaldo del Ejecutivo.

El documento también incluye reclamos sobre el costo de la energía, con un llamado a acelerar una agenda energética que priorice renovables, eficiencia y beneficios directos para los hogares; y sobre el precio de los medicamentos, con una propuesta para ampliar la competencia y corregir distorsiones del mercado farmacéutico.

El último punto aborda uno de los temas más sensibles: la minería. Vamos pide que cualquier decisión se tome con consulta amplia, respeto al Acuerdo de Escazú y cumplimiento estricto del fallo de la Corte Suprema del 27 de noviembre de 2023. La coalición advierte, además, que el manejo de las regalías debe ajustarse al marco jurídico vigente y evitar interpretaciones discrecionales que comprometan la seguridad jurídica del Estado.

La carta cierra con una advertencia política: Vamos mantendrá una fiscalización firme desde la Asamblea, pero también su disposición a construir acuerdos públicos y transparentes que prioricen el interés nacional. “Los desafíos del país exigen agudeza política y decisiones responsables”, dice el documento que está firmado por el exdiputado Juan Diego Vásquez, presidente de la coalición; al igual que por Roberto Zúñiga, diputado coordinador de bancada; y por Ismael Atencio, coordinador de gobiernos locales.