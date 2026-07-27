Vamos propone cambiar las reglas del sistema eléctrico antes de renovar las concesiones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Como primera medida, la coalición propone una reforma integral del marco regulatorio antes de que se convoque la licitación para las nuevas concesiones.

La bancada independiente Vamos anunció este lunes 27 de julio una serie de propuestas para transformar el sistema eléctrico del país antes de que, en octubre de 2028, venzan las concesiones de las empresas distribuidoras.

Los diputados sostienen que el vencimiento de esos contratos representa una “oportunidad histórica” para modificar las reglas del mercado eléctrico y evitar que se renueven las concesiones bajo el mismo modelo vigente.

La bancada señaló que entre enero y mayo de 2026, el 95% de las quejas recibidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) estuvieron relacionadas con el servicio eléctrico.

“Más de 560,000 clientes dependen de un solo proveedor sin posibilidad de elegir otra alternativa”, dijo Jorge González, jefe de la bancada Vamos, al advertir que los apagones, fluctuaciones de voltaje y deficiencias en el suministro continúan afectando a hogares, comercios y pequeñas y medianas empresas.

Durante una conferencia de prensa, la diputada Janine Prado explicó que existen dos elementos que deben ser revisados antes de la renovación de las concesiones: el marco regulatorio establecido por la Ley 6 de 1997 y los contratos de concesión de las distribuidoras.

“Queremos llegar con nuevas reglas que nos permitan un sistema eléctrico que sea más moderno, transparente y confiable para todos los panameños”, explicó la diputada Prado.

Separar distribución y comercialización

Como primera medida, Vamos propone una reforma integral del marco regulatorio antes de que se convoque la licitación para las nuevas concesiones.

Comunicado de Vamos.

Uno de los cambios planteados consiste en separar las actividades de distribución y comercialización de energía, con el objetivo de generar mayor competencia y permitir que los consumidores tengan alternativas.

Prado puso como referencia el caso de Colombia, donde, según explicó, existen más de 130 comercializadoras.

A juicio de la diputada, el modelo actual concentra demasiadas funciones en las empresas distribuidoras, que participan en procesos relacionados con la instalación y programación de medidores y, al mismo tiempo, intervienen en la atención de reclamos relacionados con el servicio que ellas mismas prestan.

La bancada también propone impulsar la generación distribuida y las energías renovables, especialmente solar y eólica, además de modernizar la medición del consumo eléctrico y aumentar la transparencia del sistema.

Un cuarto componente de esta propuesta es fortalecer la independencia y capacidad de la ASEP.

“Por eso, la primera acción que se tomará será modernizar las reglas del sistema eléctrico antes de renovar las concesiones”, sostuvo Prado.

Vamos recibirá reclamos de usuarios

La segunda línea de acción anunciada por la bancada estará dirigida directamente a los usuarios afectados por apagones, fluctuaciones de voltaje y daños a electrodomésticos.

Vamos habilitará el correo despacho.bancada.vamos@gmail.com para recibir información y denuncias de ciudadanos que hayan presentado reclamos ante las empresas distribuidoras o ante la ASEP.

La bancada aclaró que este mecanismo no sustituirá los procedimientos oficiales de reclamación, sino que permitirá recopilar y clasificar los casos para identificar cuáles son los problemas que presentan mayor incidencia y darles seguimiento desde la Asamblea Nacional.

“Lo que sí va a hacer es recibir esas denuncias presentadas por los ciudadanos ante las distribuidoras o ante la ASEP para darle seguimiento y poder clasificarlo”, explicó Prado.

La información será utilizada como parte de la labor de fiscalización.

Citarán a la directora de la ASEP

Como tercera acción, Vamos anunció que citará a la directora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez, para que responda ante la Asamblea Nacional por la situación del servicio eléctrico.

Los diputados entregarán a la funcionaria el consolidado de reclamos ciudadanos que hayan recibido y solicitarán explicaciones sobre cinco asuntos:

-Las principales causas de las interrupciones del servicio eléctrico.

-Las acciones para mejorar la calidad del suministro.

-Los mecanismos de supervisión aplicados a las empresas distribuidoras.

-La estructura de costos y tarifas que pagan los consumidores.

-Las medidas para fortalecer la protección de los usuarios.

La bancada cuestionó el desempeño de la ASEP como ente supervisor y sostuvo que la ciudadanía reclama respuestas más claras y oportunas frente a las deficiencias del servicio.

“El mismo que ejecuta es el mismo que se fiscaliza a sí mismo y por eso no obtenemos respuestas claras”, planteó González.

La bancada afirmó que dará seguimiento a las respuestas de la ASEP y a los reclamos ciudadanos hasta obtener resultados concretos.

Cabe recordar que en 2028 vence el contrato por 15 años del Estado con las empresas distribuidoras Naturgy (Edemet y Edechi) y ENSA, razón por la cual previamente se debe convocar a una licitación.