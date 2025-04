Vamos y Moca: La resaca política del almuerzo con Mulino

Una invitación presidencial, que culminó en un almuerzo el sábado 5 de abril, ha puesto a varios diputados de la coalición Vamos y del partido Movimiento Otro Camino (Moca) bajo el escrutinio público. La reunión, organizada por el presidente José Raúl Mulino, contó con la presencia de algunos miembros de ambos grupos políticos, aunque no todos asistieron. Este matiz ha generado una grieta interna.

Por un lado, están quienes fueron invitados y asistieron, mientras que, por otro, aquellos que recibieron la invitación pero decidieron no acudir. También están quienes ni siquiera fueron considerados. En estos tres grupos, algunos decidieron hablar con este medio, presentando cada uno su versión, mientras que otros optaron por ignorar los mensajes y llamadas.

En el caso de Vamos, se consultó a la jefa de bancada, Janine Prado, quien subrayó que, de momento, no se ha convocado una reunión formal para tratar el tema, aunque dejó abierta la posibilidad de que eso ocurra.

“Mañana inicia una nueva semana y entonces, bueno, estaremos valorando”, explicó. “Creo que sería importante que cada uno de ellos agote los argumentos por los que tomó o no la decisión”, añadió.

Por Vamos, participaron en el almuerzo Betserai Richards, Jhonathan Vega, Manuel Samaniego, Augusto Tuto Palacios, Carlos Saldaña, Jorge Bloise y Manuel Cheng. Otros, como Paulette Thomas, Neftalí Zamora y Roberto Zúñiga, recibieron la invitación, pero no asistieron.

Posible expulsión

Las especulaciones sobre una posible expulsión de los asistentes al encuentro con Mulino fueron tajantemente desmentidas. “Eso es totalmente falso. A nadie se le ha dicho en ningún lado”, subrayó Prado. “Creo que usted puede ver lo que yo he hablado con claridad”, insistió.

Lo que más molestó a la jefa de bancada no fue la reunión en sí, sino el contexto en el que se dio. “No me parecía adecuado el hecho de asistir a una reunión que estaba siendo sesgada, solo para los diputados que votaron a favor de la ley de la Caja del Seguro Social”, argumentó.

Sobre si los diputados contaban con luz verde para asistir, la respuesta fue diplomática pero directa. “Ellos son libres de hacer con su tiempo lo que quieran. En el comunicado de Vamos y en mis propias palabras está clara cuál era la posición, tanto mía como jefa de esta bancada, como de la propia coalición”, recalcó.

Al ser consultada sobre el clima interno dentro de Vamos, Prado relativizó las tensiones: “Esto forma parte de cualquier democracia. En todos los colectivos hay diferentes tipos de opiniones. Y el disenso en democracia es válido, más entre diputados independientes”.

La Prensa consultó a los siete diputados de Vamos que asistieron al almuerzo del presidente, pero solo Richards se refirió al respecto. Los demás guardaron silencio. Según Richards, su posición siempre ha sido trabajar con los 71 diputados para solucionar los problemas del país. “Y no es solo con los diputados, sino con el Ejecutivo, para que el país avance. Fue una reunión cordial con los diputados y el presidente”, dijo.

A su juicio, el país para poder avanzar debe evitar temas sectarios en la política. “Los panameños tienen una alta expectativa de la nueva Asamblea y el Ejecutivo, pero lamentablemente la población no está satisfecha. Para poder avanzar hay que dejar de lado las banderas políticas. Los colegas están en libertad de opinar sobre la reunión, pero no se trató de algo secreto ni se hablaron de temas políticos”, añadió.

Richards comentó que evitó comer y solo se tomó un refresco. Además, dijo que en Vamos aún no le han informado sobre alguna medida contra quienes asistieron al evento.

La sorpresa en Moca

Por parte de Moca, asistió al almuerzo el diputado José Pérez Barboni. Se intentó contactarlo, pero no hubo respuesta de su parte.

Incluso, Moca había publicado en su cuenta de X que ninguno de sus diputados asistiría al almuerzo, pero esto no fue así.

Quien sí respondió fue el diputado de ese colectivo Ernesto Cedeño, quien había sido invitado pero prefirió no asistir debido a que considera que no era “viable” ir. “El presidente no tiene que agradecernos nada, lo hacemos por el país”, dijo.

Sobre la asistencia de Pérez Barboni, Cedeño dijo que él tendría sus razones, aunque dejó claro que le “sorprendía” puesto que, en una reunión previa, tanto Grace Hernández, como Pérez Barboni y él habían acordado no acudir a dicho evento.

“Los tres habíamos conversado. Yo entendía que él no iba a ir. Para mí, ha sido una sorpresa”, concluyó el diputado.

Hablé con el Diputado @PerezBarboni y me ha aceptado que sí estuvo en el convivio con el Presidente Mulino. Esto, luego de que había quedado claro que ningún diputado de Moca asistiría y por ello, confiando en su palabra, confirmé en mis redes que no había asistido ninguno. El… — Ricardo Lombana (@RicardoLombanaG) April 6, 2025

Así las cosas, el tiempo dirá si este almuerzo se convierte en un punto de inflexión o en un simple episodio más de la agitada política nacional. Lo que es evidente, sin embargo, son las tensiones que existen entre los diputados de Vamos y Moca.