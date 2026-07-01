Panamá, 01 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 01 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Disputa por la directiva del Legislativo

    Vamos y Moca postularán a Grace Hernández como candidata a la presidencia de la Asamblea

    Hernández se enfrentará a Shirley Castañedas, diputada de Realizando Metas (RM), quien tendría el respaldo de el PRD y CD, entre otros.

    José González Pinilla
    Vamos y Moca postularán a Grace Hernández como candidata a la presidencia de la Asamblea
    Grace Hernández, diputada por el Circuito 8-4 del Movimiento Otro Camino (MOCA). Foto: Alexander Arosemena

    La bancada independiente Vamos, en conjunto con el Movimiento Otro Camino (MOCA), postularán a la diputada Grace Hernández, de la bancada de Seguimos, como su candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional en la elección de la nueva junta directiva prevista para este martes 1 de julio.

    +info

    Diputado Jorge González es electo jefe de bancada de Vamos y Miguel Campos subjefeJuan Diego Vázquez sobre la coalición Vamos: no nació para ser sepultada; nació para continuar y crecerCon el 1 de julio a la vuelta de la esquina, Vamos busca acuerdos con panameñistas y Seguimos

    Así lo anunció la bancada de Vamos tras una reunión celebrada en el Palacio Justo Arosemena este lunes a pocas horas del gran día.

    Según el comunicado, Hernández estará acompañada en la nómina propuesta para la junta directiva del Órgano Legislativo por los diputados Lenin Ulate, de Vamos, como primer vicepresidente, y Efraín Palacios, también de Vamos, como segundo vicepresidente.

    A su vez, exponen que la “figura de Grace Hernández surgió como la candidatura que logró el mayor consenso”.

    Cabe resaltar, que más temprano, Seguimos había anunciado al diputado Betserai Richards, como su candidato a la presidencia de la Asamblea.

    Hernández se enfrentará a Shirley Castañedas, diputada de Realizando Metas (RM), quien además de su bancada contaría con el apoyo de sus colegas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD) y la bancada mixta, entre otros.

    José González Pinilla

    Editor

    Última Hora

    • 04:30 La nueva estrategia de Colombia y sus efectos sobre Panamá Leer más
    • 04:30 Dante en Ucrania - Perdido en el Donbás: sobrevivir entre minas y combates Leer más
    • 04:30 La universidad ante los retos de la crisis planetaria Leer más
    • 04:11 México acaba con el sueño mundialista de Ecuador y espera por su rival en octavos de final Leer más
    • 03:58 Vamos y Moca postularán a Grace Hernández como candidata a la presidencia de la Asamblea Leer más
    • 01:58  Mbappé ajusticia a Suecia y se cita en octavos con Paraguay Leer más
    • 01:53 ¿Qué pasó con los cien deportados desaparecidos tras los terremotos en Venezuela? Leer más
    • 01:30 La Ley de Sustancia Económica no busca menos empresas; busca mejores empresas Leer más
    • 01:00 Aprovechemos todo el valor del momento de la reinvención de la IA Leer más
    • 00:37 Así funcionaba la red de funcionarios de Aduanas que hacía cobro ilegales a empresario Leer más