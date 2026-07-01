Vamos y Moca postularán a Grace Hernández como candidata a la presidencia de la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Hernández se enfrentará a Shirley Castañedas, diputada de Realizando Metas (RM), quien tendría el respaldo de el PRD y CD, entre otros.

La bancada independiente Vamos, en conjunto con el Movimiento Otro Camino (MOCA), postularán a la diputada Grace Hernández, de la bancada de Seguimos, como su candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional en la elección de la nueva junta directiva prevista para este martes 1 de julio.

Así lo anunció la bancada de Vamos tras una reunión celebrada en el Palacio Justo Arosemena este lunes a pocas horas del gran día.

Según el comunicado, Hernández estará acompañada en la nómina propuesta para la junta directiva del Órgano Legislativo por los diputados Lenin Ulate, de Vamos, como primer vicepresidente, y Efraín Palacios, también de Vamos, como segundo vicepresidente.

A su vez, exponen que la “figura de Grace Hernández surgió como la candidatura que logró el mayor consenso”.

Cabe resaltar, que más temprano, Seguimos había anunciado al diputado Betserai Richards, como su candidato a la presidencia de la Asamblea.

Hernández se enfrentará a Shirley Castañedas, diputada de Realizando Metas (RM), quien además de su bancada contaría con el apoyo de sus colegas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cambio Democrático (CD) y la bancada mixta, entre otros.