Varela habla de China, Estados Unidos y la reapertura de la mina

El expresidente de la República, Juan Carlos Varela, afirmó este domingo 23 de noviembre que la reapertura de la mina debe ser discutida en un diálogo nacional, al tiempo que hizo un llamado a la clase política a enfocarse en el empleo. Además destacó la importancia de las relaciones con Estados Unidos y China, llamando a mantener el diálogo para evitar que Panamá se convierta en un campo de tensiones.

Varela dijo que la clase política del país tiene la responsabilidad de darle alegría al pueblo, no solo con obras sino con actitudes, mensajes de esperanzas y empleo.

“Crear el ambiente hacia el 2026 para un diálogo muy importante que es el tema de la mina, que debe ser abordado en base a un gran diálogo nacional, de todas las partes”, afirmó el exmandatario.

Las palabras de Varela se dieron durante la elección de la nueva junta directiva del Partido Panameñista en el Hotel El Panamá.

El expresidente evitó entrar en confrontaciones con el actual presidente de la República, José Raúl Mulino, quien dijo el viernes que si no le dejaban correr en las pasadas elecciones prendería el país, y prefirió no hablar del tema.

“Siendo disciplinado con lo que he dicho, de hacer un llamado a la dirigencia política del país a mantener esa paz y ese diálogo, prefiero no opinar del tema. Prefiero enfocarme en los temas de Estado puntuales: la mina, río Indio, la reactivación del empleo”.

Varela también se refirió a la relación de Panamá con China, la cual tomó fuerza en su administración, resaltando que todo está claro porque es una relación comercial y que la seguridad de Panamá depende mucho de la colaboración con Estados Unidos.

“Nuestra relación estratégica desde que nació nuestra república en 1903 con Estados Unidos es una gran realidad. La seguridad del país depende mucho de la colaboración de las agencias de seguridad de Panamá con las agencias de seguridad de Estados Unidos, lo que se llaman las unidades sensitivas, que son de una forma u otra capacitadas, entrenadas y trabajan en común con las agencias de Estados Unidos”, afirmó Varela.

“La decisión de establecer las relaciones diplomáticas con China fue un paso basado en una realidad económica y comercial de nuestro país: punto”, afirmó Varela.

Las relaciones entre China y Panamá entraron en el escenario público mundial cuando Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos, y quien afirmó que el gobierno chino tenía una gran influencia en Panamá, sobre todo en el Canal.

Varela afirmó que es importante hacer un llamado al diálogo entre ambas potencias y que Panamá no se convierta en un campo de esas tensiones.