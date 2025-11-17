Varela intenta justificar los $143 millones que donó China: ‘Son recursos de cooperación bilateral’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) rompió el silencio que rodeaba a una supuesta “donación” de $143 millones que habría recibido durante su mandato, de parte de la República Popular China, a cambio de la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán.

A pesar de que el exmandatario ha defendido reiteradamente el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China —gestión que ocurrió en el año 2017, durante su mandato—, no se había referido de manera directa al origen y destino de esos fondos hasta ahora.

Varela sostiene que el dinero no entró a su bolsillo, como se infiere de la lectura de los Varelaleaks, que es como se conoce a la filtración masiva de las comunicaciones que el expresidente sostuvo por WhatsApp en los dos últimos años de su mandato.

Según Varela, los $143 millones son una “oferta de cooperación” que presentó el presidente chino Xi Jinping, en una visita oficial a Beijing, en noviembre de 2017, con motivo de la reapertura de la embajada de Panamá. En total, Varela hizo tres viajes oficiales a China.

“Son recursos de cooperación bilateral manejados directamente por parte del Gobierno de China a solicitud del Gobierno de Panamá destinados a proyectos de interés público como el estudio de factibilidad del proyecto de Tren Panamá-David [Chiriquí], entre otros”, dijo Varela en un comunicado que circuló en X este domingo 16 de noviembre, en respuesta a un artículo de opinión que divulgó el medio de comunicación, titulado: “Cómo el régimen chino explotó a un político corrupto en Panamá para torcer el destino de una nación”.

El expresidente aseguró que los fondos fueron puestos “a disposición de la Cancillería panameña, para ser ejecutados conforme a mecanismos de cooperación vigentes entre ambos países”. Los dineros fueron manejados “directamente por parte del gobierno de China a solicitud del gobierno de Panamá”.

Con esos fondos, financió el estudio de factibilidad del tren Panamá-David, un proyecto que casualmente fue bandera de campaña del hoy presidente José Raúl Mulino. No precisó el costo de ese estudio, pero la plata restante supuestamente “quedó a disposición de los gobiernos anteriores”: el de Laurentino Cortizo (2019-2024) y el de Mulino, quien tomó posesión el 1 de julio de 2024.

“Ningún funcionario panameño gestionó, solicitó o administró estos fondos fuera de los canales diplomáticos correspondientes”, insiste Varela en su comunicado.

En los Varelaleaks se transcriben unas presuntas comunicaciones entre el entonces presidente de la República y Jorge Barakat, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en aquel gobierno.

“Presidente sugiero no mencionar la donación del Billón de Yuanes ($143 millones), porque puede dar la impresión que fue el precio por la ruptura con Taiwán. Usted ha manejado todo muy bien y es mejor esperar que arranque el proyecto educativo formalmente”, escribió Barakat, el 19 de noviembre de 2017, en medio del viaje oficial a Beijing. Dos días antes, Varela había sido recibido por Jinping.

Los Varelaleaks han adquirido cierta notoriedad porque recientemente se presentó un libro al respecto, cuyo autor es el actual director de relaciones públicas del Ministerio de Relaciones Exteriores panameño, Demetrio Olaciregui.

También hubo reacciones de figuras políticas. El exalcalde José Blandón, actual presidente del partido Panameñista (en el que milita Varela), acusa al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) de promover el “cuento inverosímil” de que Varela recibió $143 millones a cambio de restablecer las relaciones con China y romper con Taiwán.

“¿Cuál es la verdad? Panamá tiene a su disposición fondos de cooperación no reembolsable por parte de China, por una suma que en el 2017 era superior a los 100 millones de dólares. Hoy, buena parte de esos fondos siguen sin utilizar", escribió Blandón en X el 13 de junio de 2025.

Hay una versión falsa según la cual Varela recibió 143 millones de China por establecer las relaciones. Como no es de extrañar ese cuento inverosímil lo lanzó el condenado que está prófugo en Colombia. ¿Cuál es la verdad?



Varela también reapareció negando supuestos beneficios a la empresa licorera de su familia, Varela Hermanos.

No es la primera vez que Varela, que ahora es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), intenta justificar la recepción de unos fondos.

Cuando los ejecutivos de Odebrecht confesaron que $10 millones de su Oficina de Operaciones Estructuradas fueron entregados al partido Panameñista, Varela dijo que no era una “coima” sino una “donación política” para la campaña electoral de 2009. Por esos hechos, Varela fue imputado por el delito de blanqueo de capitales y deberá ser enjuiciado.

La Prensa espera el comentario de la Embajada de China en Panamá en atención a las recientes publicaciones.

