Vásquez no descarta que Vamos se convierta en partido político; ‘están buscando amarrarnos de manos’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la coalición independiente Vamos, Juan Diego Vásquez, no descartó que este movimiento se convierta en un partido político, ante el escenario de que se cambien las reglas para la escogencia de diputados en circuitos plurinominales.

El exdiputado afirmó que esta es una propuesta de reforma que afectará a todos aquellos que no están inscritos en partidos políticos, no solo a los de la coalición Vamos.

El texto de la propuesta, que modifica el artículo 424 del Código Electoral, plantea un esquema con tres opciones: votar por todos los candidatos de la lista de un solo partido; votar selectivamente por uno o más candidatos dentro de esa lista; o votar por un solo candidato de libre postulación. La diferencia central quedó escrita en la propia propuesta: el voto independiente sería estrictamente individual, sin listas y sin posibilidad de marcar a más de un candidato.

Vásquez destacó que ya muchos están analizando que lo que se está presentando en la Comisión de Reformas Electorales los va a obligar a conformar un partido político.

Recordó que Vamos lo eligió presidente, y eligió una junta directiva que lo acompaña, para analizar si esa decisión de formar un partido político era la correcta o la que se tiene que tomar frente a las próximas elecciones.

“Lamentablemente, ahora, lo que están buscando es amarrarnos de manos y básicamente decirnos: si ustedes quieren seguir trabajando en política y proponiendo al país soluciones, ideas, nuevas personas, ideas de desarrollo que impacten a todo el país, y no solamente a un grupito como ocurre hoy, pues nos van a querer obligar a hacer un partido, porque de lo contrario no vamos a poder participar como mo lo hemos venido haciendo hasta ahora”, afirmó Vásquez en declaraciones a TVN Noticias.

“No es atacarnos a nosotros, es quitarle a la gente el derecho de elegir”, agregó.

Vásquez dijo que si esta reforma específica llega a la Asamblea Nacional y es aprobada, la demandará por inconstitucional.

De igual manera, Vásquez confirmó su interés de volver a participar en una elección como candidato a diputado.