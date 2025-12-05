Panamá, 05 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DESCENTRALIZACIÓN

    Vásquez señala ‘favoritismo político’ en fondos del MEF; Chapman evita revelar detalles

    Eliana Morales Gil
    Vásquez señala ‘favoritismo político’ en fondos del MEF; Chapman evita revelar detalles
    Juan Diego Vásquez, presidente de la coalición Vamos. LP

    El exdiputado y líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, afirmó que las cuantiosas transferencias que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha girado a distintos municipios del país no parecen responder a criterios técnicos, sino a vínculos políticos con diputados afines a la administración actual.

    +info

    Entrevista exclusiva: Juan Diego Vásquez revela conexiones entre las transferencias del MEF y los diputados afines al Gobierno Chapman admite transferencias por $11.5 millones, no revela los municipios y presume una reducción del 96%

    En entrevista con La Prensa, Vásquez afirmó que, aunque todos los municipios cuentan con representación legislativa, la mayoría de los que recibieron fondos tienen conexiones visibles con figuras oficialistas.

    “Los municipios que han recibido la gran mayoría de las transferencias tienen alta cercanía con diputados del gobierno central”, dijo.

    El planteamiento gira en torno a lo que él llama descentralización paralela 2.0 que, según dice, replica la lógica de la descentralización paralela del gobierno pasado, pero ahora bajo el paraguas del MEF.

    Entre los ejemplos que mencionó, destacó el caso del diputado Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional, alcalde de Aguadulce, y el la ex presidenta del Legislativo, Dana Castañeda, vinculada al municipio de La Pintada, donde, recordó, la alcaldesa es sobrina de la exdiputada.

    El exdiputado sumó a la lista a Pedasí, parte del circuito electoral del diputado Carlos Tito Afu, quien ha manifestado públicamente su apoyo al Gobierno. San Carlos, donde actúa como figura política el diputado Edwin Vergara, del Partido Panameñista.

    Otro caso señalado fue el del circuito Santa Isabel, Chagres y Portobelo (3-2 de Colón), representado por Nelson Jackson, diputado de RM-PRD-Alianza-Molirena y actual miembro de la directiva del Canal.

    Vásquez recordó que el propio Jackson se ha definido como “diputado del oficialismo 100%”.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Entrevista exclusiva: IATA revela cómo el aislamiento aéreo de Venezuela tendrá un fuerte impacto en la región. Leer más
    • Imputan a decana de la Unachi por presunto peculado y la separan del cargo. Leer más
    • Copa Airlines suspende vuelos desde y hacia Venezuela. Leer más
    • Operación Nodriza: aprehenden a padre de Dayra Caicedo, supuesto cabecilla de una red que trafica drogas. Leer más
    • Inicia la construcción del hospital para perros y gatos por $14.1 millones, adjudicado a la empresa que restaura la villa diplomática. Leer más
    • Polémicas transferencias del MEF: la Junta Comunal de El Chorrillo, controlada por Chello Gálvez, recibió $150 mil. Leer más
    • Escuela para Padres del 2 al 5 de diciembre: requisito obligatorio para el Pase-U. Leer más