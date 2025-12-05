Vásquez señala ‘favoritismo político’ en fondos del MEF; Chapman evita revelar detalles

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exdiputado y líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, afirmó que las cuantiosas transferencias que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha girado a distintos municipios del país no parecen responder a criterios técnicos, sino a vínculos políticos con diputados afines a la administración actual.

En entrevista con La Prensa, Vásquez afirmó que, aunque todos los municipios cuentan con representación legislativa, la mayoría de los que recibieron fondos tienen conexiones visibles con figuras oficialistas.

“Los municipios que han recibido la gran mayoría de las transferencias tienen alta cercanía con diputados del gobierno central”, dijo.

El planteamiento gira en torno a lo que él llama descentralización paralela 2.0 que, según dice, replica la lógica de la descentralización paralela del gobierno pasado, pero ahora bajo el paraguas del MEF.

Entre los ejemplos que mencionó, destacó el caso del diputado Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional, alcalde de Aguadulce, y el la ex presidenta del Legislativo, Dana Castañeda, vinculada al municipio de La Pintada, donde, recordó, la alcaldesa es sobrina de la exdiputada.

El exdiputado sumó a la lista a Pedasí, parte del circuito electoral del diputado Carlos Tito Afu, quien ha manifestado públicamente su apoyo al Gobierno. San Carlos, donde actúa como figura política el diputado Edwin Vergara, del Partido Panameñista.

Otro caso señalado fue el del circuito Santa Isabel, Chagres y Portobelo (3-2 de Colón), representado por Nelson Jackson, diputado de RM-PRD-Alianza-Molirena y actual miembro de la directiva del Canal.

Vásquez recordó que el propio Jackson se ha definido como “diputado del oficialismo 100%”.