    Tribunal Electoral

    Vence el plazo y no prospera la iniciativa para una Asamblea Constituyente

    Alis Fernández
    Para convocar a una constituyente se necesitan 620,227 firmas . LP/Archivo

    Sin éxito llegó a su fin el plazo para la recolección de firmas en apoyo a la propuesta para convocar a una asamblea constituyente paralela. La fecha límite para conseguir las 620,227 firmas necesarias para activar la iniciativa, venció el pasado domingo 22 de febrero.

    Así lo dio a conocer el Boletín Electoral 5986-A, del Tribunal Electoral, documento en donde también se menciona que el movimiento solo obtuvo 10,374 firmas, equivalentes a 1.67 % del total requerido.

    Esta iniciativa era impulsada por la agrupación “Movimiento los seiscientos mil, que cambiarán la Constitución”, que se encuentra representada legalmente por el abogado José Luis Galloway Logan y que desde el pasado 22 de agosto tenía como objetivo la recolección de firmas con el objetivo de cambiar la actual Constitución, un proceso que no se intentaba desde el año 2021, época en la que, de igual forma, no se consiguieron las firmas requeridas para hacer esta modificación.

    Este proceso es uno de los tres mecanismos que contempla la legislación panameña para reformar la Carta Magna. Los otros dos son: una asamblea constituyente paralela convocada mediante ley o por un acto constitucional aprobado en dos legislaturas distintas o por la Asamblea Nacional que actúe como constituyente.

    Paralelamente, el gobierno de José Raúl Mulino, impulsa una constituyente originaria, y por lo cual se creó una Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, entidad que está encargada de un proceso de alfabetización constitucional. Esta entidad está a cargo del abogado Miguel Antonio Bernal.

    Este trámite, según Bernal, busca sentar las bases para una eventual reforma integral de la Carta Magna.

