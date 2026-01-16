Vence plazo y cae revocatoria contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Fracasó el intento de revocatoria contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, luego de que venciera el plazo establecido por el Tribunal Electoral (TE) para la recolección de firmas de respaldo.

De acuerdo con el TE, este jueves 15 de enero culminó el período para que los activistas que impulsaban la salida de Peñalba de la Alcaldía lograran reunir el apoyo ciudadano requerido.

Sin embargo, el esfuerzo no prosperó: las cifras preliminares revelan que se recolectó menos del 5 % de las firmas exigidas para activar el proceso.

Para avanzar con la revocatoria de mandato se requerían 57,465 firmas, equivalentes al 30 % del padrón electoral del distrito de Arraiján vigente en las elecciones generales de 2024. El número alcanzado quedó muy por debajo del umbral mínimo establecido por la ley electoral.

Cifras al 11 de enero de 2026.

La Dirección Nacional de Organización Electoral había fijado el período de recolección de firmas entre el 18 de septiembre de 2025 y el 15 de enero de 2026, un plazo de 120 días calendario.

El proceso se activó tras la solicitud presentada por el ciudadano Abdiel González Tejeira, quien pidió formalmente al Tribunal Electoral la apertura del mecanismo de revocatoria contra la alcaldesa.

La iniciativa también incluía al vicealcalde Oliver Ríos, cuyo proceso vence este 16 de enero y que, al igual que en el caso de Peñalba, registra menos del 5 % de firmas de respaldo.

En paralelo, el miércoles 14 de enero concluyó el período de recolección de firmas para la revocatoria del diputado Manuel Cheng Peñalba, electo por libre postulación en el circuito 13-1.

Según el Tribunal Electoral, la iniciativa contra el diputado obtuvo 2,069 firmas, lo que representa 3.60 % del total de 57,465 apoyos requeridos para avanzar con la solicitud, también dentro de un plazo de 120 días.

El Tribunal Electoral informó que la resolución que detalla el número de firmas válidas alcanzadas fue publicada en el Boletín del Tribunal Electoral n.° 5968-A, fechado 15 de enero de 2026, y que esta puede ser impugnada dentro de un período de cinco días hábiles.