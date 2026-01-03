Venezolanos celebran en Panamá la captura del ‘dictador’ Nicolás Maduro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Venezolanos residentes en Panamá se congregaron la tarde de este sábado 3 de enero en el Parque Urracá para celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Veo la intervención en Venezuela como una puerta abierta”, dijo una de las participantes, quien añadió que lo “primero es limpiar” el país para que existan oportunidades para todos por igual.

Portando banderas de Venezuela y de Estados Unidos, los manifestantes se concentraron en el lugar, corearon consignas y se abrazaron efusivamente.

Venezolanos se congregan en Panamá. LP/Anel Asprilla

Nicolás Maduro —considerados como “dictador” por la oposición—, y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados la madrugada de este sábado por fuerzas estadounidenses.

Algunos venezolanos en Panamá se han reunido en el Parque Urracá. LP/Anel Asprilla

Algunos venezolanos en Panamá se han reunido en el Parque Urracá. LP/Anel Asprilla