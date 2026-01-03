Panamá, 03 de enero del 2026

    REACCIÓN OFICIAL

    Venezuela denuncia agresión de Estados Unidos y declara estado de conmoción exterior

    Getzalette Reyes
    Se reportan múltiples explosiones sobre Caracas, Venezuela.

    El Gobierno de Venezuela denunció, la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, una presunta “agresión” de Estados Unidos contra territorio y población venezolana, señalando ataques en zonas civiles y militares de la ciudad de Caracas, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

    Urgente: Reportan múltiples bombardeos sobre varios puntos en Caracas, Venezuela

    “Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”, señala un comunicado oficial leído en la televisora estatal Venezolana de Televisión.

    Tras estos hechos, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro declaró el estado de conmoción exterior en el país, como respuesta a lo que calificó como una agresión extranjera.

    Durante la madrugada de este sábado, residentes de Caracas reportaron haber escuchado varias detonaciones y el sobrevuelo de aeronaves en distintos sectores de la capital.

    Además, en redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes que muestran explosiones en varios puntos de la ciudad. Algunos usuarios señalaron detonaciones en el Fuerte Tiuna, principal complejo militar del país ubicado al oeste de Caracas, así como en la base aérea de La Carlota.

    Getzalette Reyes

    Portadista

