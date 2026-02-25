Venezuela denuncia la apertura de valija diplomática en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Venezuela denunció la apertura de su valija diplomática en Tocumen y calificó el hecho como violación de la Convención de Viena, exigiendo garantías a Panamá.

El Gobierno de Venezuela −a cargo de Delcy Rodríguez− denunció la presunta apertura forzada de su valija diplomática en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en ciudad de Panamá.

A través de un boletín oficial, el Ejecutivo venezolano calificó el hecho como una “violación directa y flagrante” de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, específicamente del artículo 27, que establece la inviolabilidad de la valija diplomática y prohíbe su apertura o retención bajo cualquier circunstancia.

El comunicado −compartido por el ministro de Relaciones Exteriores venezolano Yván Gil− no indica a quién pertenece la valija, qué había dentro y el motivo por el cual fue abierta en la terminal aérea de Tocumen.

#Comunicado 📢 El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia los hechos ocurridos el 24 de febrero de 2026, cuando fue forzada la apertura de la valija diplomática venezolana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Ciudad de Panamá, Panamá. pic.twitter.com/QYHd5NFygF — Yvan Gil (@yvangil) February 24, 2026

En el escrito, el Gobierno venezolano sostuvo que la inmunidad de las comunicaciones diplomáticas constituye un principio esencial para la convivencia entre naciones y advirtió que su vulneración sienta un precedente que podría afectar la seguridad jurídica de las misiones diplomáticas.

Además, señaló que este hecho atenta contra los derechos e identidad de la comunidad venezolana residente en territorio panameño.

Caracas exigió garantías de no repetición e instó a las autoridades panameñas a cumplir las normas que rigen la actividad diplomática y consular, en el contexto de la voluntad expresada por ambos gobiernos para reactivar los servicios consulares.

Se espera un pronunciamiento de la Cancillería de la República en las próximas horas.

Información en desarrollo...