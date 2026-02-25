Panamá, 25 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DIPLOMACIA

    Venezuela denuncia la apertura de valija diplomática en Panamá

    Venezuela denunció la apertura de su valija diplomática en Tocumen y calificó el hecho como violación de la Convención de Viena, exigiendo garantías a Panamá.

    Getzalette Reyes
    Venezuela denuncia la apertura de valija diplomática en Panamá
    El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil Pinto. EFE

    El Gobierno de Venezuela −a cargo de Delcy Rodríguez− denunció la presunta apertura forzada de su valija diplomática en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en ciudad de Panamá.

    A través de un boletín oficial, el Ejecutivo venezolano calificó el hecho como una “violación directa y flagrante” de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, específicamente del artículo 27, que establece la inviolabilidad de la valija diplomática y prohíbe su apertura o retención bajo cualquier circunstancia.

    El comunicado −compartido por el ministro de Relaciones Exteriores venezolano Yván Gil− no indica a quién pertenece la valija, qué había dentro y el motivo por el cual fue abierta en la terminal aérea de Tocumen.

    En el escrito, el Gobierno venezolano sostuvo que la inmunidad de las comunicaciones diplomáticas constituye un principio esencial para la convivencia entre naciones y advirtió que su vulneración sienta un precedente que podría afectar la seguridad jurídica de las misiones diplomáticas.

    Además, señaló que este hecho atenta contra los derechos e identidad de la comunidad venezolana residente en territorio panameño.

    Caracas exigió garantías de no repetición e instó a las autoridades panameñas a cumplir las normas que rigen la actividad diplomática y consular, en el contexto de la voluntad expresada por ambos gobiernos para reactivar los servicios consulares.

    Se espera un pronunciamiento de la Cancillería de la República en las próximas horas.

    Información en desarrollo...

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • De la Nueva Joya a Boquete: las dos audiencias que marcaron el giro en el caso del dirigente del Suntracs Jaime Caballero. Leer más
    • Luis Acevedo, el hombre de negocios y operador del exvicepresidente ‘Gaby’ Carrizo. Leer más
    • Luis Acevedo compró residencia de $821 mil con préstamo de la Caja de Ahorros. Leer más
    • La fiscal Ruth Morcillo solicita sentencia condenatoria para Jimmy Papadimitriu. Leer más
    • IMA anuncia puntos de venta de las Agroferias para este martes 24 y miércoles 25 de febrero de 2026. Leer más
    • MEF desarrolla una plataforma digital para tramitar el pago del Cepanim. Leer más
    • Fallo contra el contrato de PPC ya está en firme; se formaliza caída de la concesión portuaria. Leer más