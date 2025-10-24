Venta de lotería clandestina en Panamá se tipificaría como delito penal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La venta de chances y billetes de forma ilegal, o lotería clandestina, podría ser considerada como un delito penal.

Así lo adelantó la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, Saquina Jaramillo, quien afirmó que se está trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para sancionar esta actividad ilegal.

Jaramillo dijo que el proyecto se ha discutido con tres asociaciones de billeteros y que les falta la de Colón para que den sus opiniones y, luego, entonces presentar la propuesta que tipifique esta actividad ilegal como delito.

La directora de la Lotería afirmó que la lotería clandestina causa graves pérdidas, lo que repercute en los aportes que hace la entidad al Estado.

Al mismo tiempo, explicó que el proyecto castigaría tanto al vendedor como al comprador.

“Se castiga tanto al que compra como al que vende, porque no habría ventas si no hay compradores”, afirmó Jaramillo en declaraciones a TVN Noticias.

“Lo hemos tratado de manejar dentro del Código Penal, en el orden de los delitos económicos, en blanqueo de capital, toda vez que esta mala práctica causa deterioro, causa pérdidas al Estado, al Tesoro Nacional”.

Por otro lado, Jaramillo afirmó que se continúan realizando los operativos para combatir la venta de la lotería clandestina, que se da en todo el país, pero que se concentra más en las provincias de Chiriquí y Veraguas.

Dijo que la mayoría de los casos se da en comercios y que se han detectado billeteros de la Lotería dedicados a esta actividad. En este último caso, los billeteros enfrentan el respectivo proceso que establece la entidad.

Agregó que en nuestro país se vende de forma ilegal la lotería tica (Costa Rica) y la nica (Nicaragua), entre otras.