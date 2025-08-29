Viaje del contralor a Brasil despierta críticas por posible conflicto de interés

Exclusivo Suscriptores

El contralor general de la República, Anel Flores De la Lastra, participó en la reunión entre el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva este jueves 28 de agosto.

Su presencia en la visita oficial a Brasil ha generado cuestionamientos en distintos sectores políticos, debido a que las funciones del contralor —supervisar la gestión financiera y administrativa del Estado, auditar instituciones públicas y velar por la transparencia en el uso de los recursos— son fundamentalmente de carácter interno.

Por su parte, en la reunión con el presidente Da Silva en el Palacio de Planalto no se reportó la presencia del ministro para la Contraloría General de ese país, Vinicius Marques de Carvalho, homólogo de Flores De la Lastra.

Este medio consultó a la Presidencia de la República sobre el rol del contralor en la reunión con Da Silva, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

Adicionalmente, en la agenda oficial panameña se incluyó en el viaje a Brasil al hijo del contralor, Alejandro Flores Icaza. También viajó el hermano del titular de contraloría, Alejandro Flores De la Lastra. Ellos participarían en un foro organizado desde el sector privado brasileño, a través de la Confederación Nacional de Industria de Brasil (CNI) junto al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

El viaje oficial incluyó delegaciones empresariales: una decena de hombres de negocios acompañaron al presidente Mulino, lo que contextualizaría la presencia de la familia de Flores.

No obstante, al consultar sobre la participación específica de los Flores, no se obtuvo respuesta desde Presidencia.

En el Registro Público de Panamá, Anel Flores De la Lastra y Alejandro Flores Icaza figuran como miembros de la directiva de Central Azucarero Alanje S.A., empresa que comercializa la marca de azúcar Doradita.

La familia Flores tiene participación en el sector cañero, un área que, de manera coincidente, es relevante en Brasil, uno de los principales productores mundiales de caña de azúcar y etanol.

En tanto, Mulino ha expresado su interés en que Panamá active la producción y el uso de etanol, fomente la generación de empleo en el sector cañero y contribuya a reducir el precio del combustible para el consumidor. El círculo se cierra.

“No termino de entender qué tienen que ver las funciones, muy importantes, que un contralor debe ejecutar en la República de Panamá, con los objetivos del viaje (...) Me preguntó si va de contralor o empresario (...)”, señaló Juan Diego Vásquez, exdiputado y líder de la coalición Vamos.

Escuché que el Contralor viajó a Brasil con el Presidente…



¿Qué oficio tiene la Contraloría en un viaje de ese tipo? ¿El Contralor entiende que es un fiscalizador del Ejecutivo y no un SOCIO del Ejecutivo?



El hijo y el hermano del Contralor van también. ¿Trabajo o negocios? pic.twitter.com/hdovV3bUTH — Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) August 27, 2025

“Ni siquiera nuestro sistema democrático de intereses, resiste un viaje del señor CGR en una comitiva gobierno/empresarial; sin una buena explicación previa y posterior. O es que no ven el Conflicto de Interés en el conteo previo y posterior (Auditoría del viaje y resultados)?”, dijo la exdiputada y excandidata presidencial Ana Matilde Gómez en un post de X.

Ni siquiera nuestro sistema democrático de intereses, resiste un viaje del señor CGR en una comitiva gobierno/empresarial; sin una buena explicación previa y posterior. O es que no ven el Conflicto de Interés en el conteo previo y posterior (Auditoría del viaje y resultados)? — Ana Matilde Gómez R. (@AnaMatildeGomez) August 27, 2025

Tras la reunión en Brasilia, Brasil y Panamá acordaron un Memorándum de Entendimiento entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Ministerio de Puertos y Aeropuertos brasileño, que abarca el intercambio de información y experiencias relevantes sobre los puertos y su gestión.

Particularmente sobre puertos, el contralor Flores impulsó desde la Contraloría una auditoría a Panamá Ports Company (PPC), que arrojó presuntos incumplimientos de la empresa.

Más acuerdos

La agenda incluyó la firma de un memorando de entendimiento para el desarrollo agrícola y ganadero, para “fortalecer la seguridad alimentaria y ampliar la competitividad de los sistemas productivos”. El acuerdo abarca áreas como capacitación técnica, sanidad animal y vegetal, producción sostenible e innovación, según detalló Presidencia de Brasil.

No obstante, hasta el momento no se han divulgado los textos de los acuerdos, por lo que se desconocen los alcances específicos.

Los demás encuentros de la delegación panameña, que incluye miembros del Gabinete, empresarios, diputados, asesores, entre otros; se desarrollarían en el ámbito privado en el foro de CNI y CAF.

Dicho foro también congrega a empresarios brasileños, en un espacio que —según la Presidencia panameña— está orientado a la generación de negocios y a la atracción de inversiones.