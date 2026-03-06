Panamá, 06 de marzo del 2026

    CARGO

    Viceministra Lilibeth Cárdenas es designada nueva directora de la Senniaf

    José González Pinilla
    Lilibeth Cárdenas Chanis estará al frente de la dirección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Cortesía

    La abogada Lilibeth Cárdenas Chanis fue designada este 6 de marzo por el presidente de la República, José Raúl Mulino, como la nueva directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

    Cárdenas, quien hasta la fecha se desempeñaba como viceministra del Ministerio de la Mujer, cuenta con experiencia vinculada al área, acorde con la designación, informó la Presidencia.

    Su nombramiento se produce luego de la renuncia de Ana Fábrega, el 3 de marzo, por los fuertes cuestionamientos hacia la Senniaf debido a presuntos abusos en albergues bajo supervisión estatal. Ese mismo día en la tarde, Mulino anunció la designación de Otilia Rodríguez Domínguez, pero al día siguiente cambió de decisión y puso el cargo de forma temporal a Andrea Carolina Vega, secretaria general del Ministerio de Desarrollo Social.

    Trayectoria de Cárdenas Chanis

    Durante su trayectoria profesional, Cárdenas Chanis laboró en el Ministerio Público de Panamá como funcionaria de Instrucción Sumarial en Delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, relacionados con casos de violencia doméstica y maltrato al menor.

    “La designada tiene amplio conocimiento de leyes internacionales y panameñas. Además, fue vicecónsul en Miami y asesora legal de la Caja de Seguro Social de Panamá”, destacó la Presidencia.

    Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, magíster en Derecho Internacional y Derechos Humanos, y posee un diplomado en Sistema Penal Acusatorio.

