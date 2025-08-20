Viceministro de Finanzas advierte que propuesta para incrementar los recursos a los municipios no tiene respaldo presupuestario

Exclusivo Suscriptores

Mientras el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, impulsa un anteproyecto de ley que multiplica por cinco las dietas que reciben los miembros de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización y eleva la inversión municipal, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, advirtió que la propuesta carece de respaldo presupuestario.

Según Fernández, los ajustes planteados en la iniciativa no podrán implementarse en el corto plazo debido a que no están contemplados en los presupuestos vigentes ni futuros inmediatos.

“Entiendo que ese anteproyecto de ley es el resultado de una serie de consultas con autoridades locales y demás. Sin embargo, no tiene viabilidad financiera validada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ni se ha recibido solicitud de evaluación de viabilidad para estos aumentos propuestos a conocimiento mío”, sustentó.

Consultado sobre si los incrementos de los fondos chocarían con los proyectos para la contención del gasto público, Fernández añadió: “Por supuesto que sí, pero igualmente dichos ajustes, si acaso fueran aprobados y sancionados, no entrarían en el 2025 dado que no están presupuestados. Cabe de más decir que tampoco están considerados en el proyecto de presupuesto de 2026 que será discutido mañana”.

“Al final, no hemos sido consultados sobre el impacto financiero de esta iniciativa legislativa, y pensamos que este es el momento oportuno para ser parte de esa conversación, considerando la situación fiscal actual del país”, advirtió.

Más dinero para gobiernos locales

El anteproyecto de Herrera, quien ha sido electo en varias ocasiones como alcalde de Aguadulce, propone un conjunto de cambios orientados a la norma de descentralización. Entre los principales puntos se encuentra el incremento de las dietas de los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), que pasarían de $100 a $500 por reunión.

En materia de financiamiento, la propuesta establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiera a los municipios la totalidad de lo recaudado por impuesto de inmuebles, incluyendo recargos y multas. Además, se ajusta la fórmula de solidaridad intermunicipal, elevando de $500,000 a $1,000,000 el monto mínimo para aplicar dicho mecanismo.

La distribución de los fondos se basará en tres criterios: 25% según índice de pobreza multidimensional, 25% de acuerdo con el nivel de desempleo y 50% por densidad poblacional. Los recursos podrán destinarse a áreas más amplias, incluyendo programas de protección integral de la niñez y la adolescencia.

Otro de los cambios destacados es el aumento progresivo del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOSM), que pasaría de $110,000 a $250,000 a partir de 2026. También se contempla la creación de una Unidad Gestora de Inversión en cada alcaldía, con apoyo financiero del Gobierno Central a los municipios no metropolitanos y subsidiados.

Herrera respaldo su propuesta

Mientras tanto, el presidente de la Asamblea, Jorge Luis Herrera, defendió su propuesta legislativa y aseguró que responde a un análisis económico y práctico sobre la gestión de recursos en los corregimientos.

Durante una gira de trabajo en Panamá Oeste, el diputado del Partido Panameñista fue consultado por periodistas sobre el tema. “Un representante de corregimiento no puede manejar apenas 76 mil dólares para desarrollar un proyecto de inversión cuando el costo de la mano de obra está alto y los materiales han subido”, señaló.

Herrera también cuestionó el sobreprecio de los insumos adquiridos a través del portal Panamá Compra. “Los productos para obras están más caros en la plataforma que en los propios comercios de los municipios, que además no pagan impuestos, no generan empleomanía ni impulsan el desarrollo local, y, sobre todo, terminan costando más”, advirtió.

El anteproyecto será discutido en la Comisión de Asuntos Municipales, que preside Medín Jiménez, también del Partido Panameñista.