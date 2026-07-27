Víctor Castillo, de RM, dirigirá la Comisión de Economía de la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Como vicepresidente de la comisión fue electo el independiente Carlos Saldaña.

El diputado Víctor Castillo, del oficialista partido Realizando Metas (RM), fue electo este lunes 27 de julio como nuevo presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

Con el respaldo de siete de sus colegas, Castillo logró la presidencia de esa instancia para el periodo 2026-2027. El independiente Eduardo Gaitán, de la bancada Vamos, que buscaba la reelección en el cargo, solo obtuvo un voto.

Como vicepresidente de la comisión fue electo el independiente Carlos Saldaña.

Fue el perredista Raúl Pineda quien postuló en el cargo a Saldaña. “Esto demuestra que el PRD no vota por agrupaciones o por partidos políticos, sino por persona. Es más, el año pasado el PRD votó por seis presidencias de la coalición Vamos”, dijo.

Saldaña fue expulsado en febrero pasado de la coalición Vamos tras haber votado a favor de Omar Castillo para la subcontraloría. En su momento, la junta directiva de esa coalición anunció esa decisión a través de un duro comunicado en el que resaltaron que mantener la independencia de los órganos del Estado y exigir solvencia moral en los cargos de control forma parte de su “compromiso firme con el país”.

Saldaña obtuvo siete votos para el cargo de vicepresidente. Recibió un voto de abstención por parte de Gaitán.

Para el cargo de secretario de la Comisión fue escogido el diputado Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Recibió la misma cantidad de votos que Saldaña, incluyendo la abstención de Gaitán.

Castillo fue juramentado por la presidenta del legislativo, Shirley Castañedas, quien estuvo presente en la sesión.

También estuvieron en el acto de instalación de la comisión el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, junto con los gerentes generales del Banco Nacional, Javier Carrizo Esquivel, y del Banco Hipotecario Nacional, Alberto Ortega, además de la superintendente del Mercado de Valores, Maruquel Murgas de González.

La comisión quedó integrada así:

Comisión de Economía y Finanzas: Víctor Castillo, Omar Ortega, Isaac Mosquera, Carlos Saldaña, Manuel Cohen, Rafael Buchanan, Raúl Pineda, Eduardo Gaitán, Francisco Brea.