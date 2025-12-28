Video: Así luce el Mirador del Puente de las Américas luego de la demolición del monumento chino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El parque del Mirador, ubicado a un costado de la vía que conecta con el Puente de las Américas, se ha convertido en el centro de atención luego de que, la noche del 27 de diciembre, la Alcaldía de Arraiján ordenara la demolición del monumento que recordaba la presencia histórica de la comunidad china en el país.

El monumento fue erigido en 2004 como símbolo de la unión cultural entre Panamá y China. La estructura incluía una puerta o paifán —arco tradicional chino—, una pagoda de estilo tradicional y un obelisco con inscripciones que evocaban los 150 años de presencia china en Panamá. En la entrada, dos leones de piedra fungían como guardianes del parque.

Un grupo de personas de la comunidad china en Panamá intentó frenar la demolición, pero ya era muy tarde. Cortesía

Este domingo, turistas que acudieron al mirador para tomarse fotografías se encontraron con un espacio arrasado por maquinaria pesada, con desechos de escombros aún visibles.

Los miembros de la comunidad china en Panamá lograron rescatar los pedazos de la placa conmemorativa en medio de los escombros. Cortesía

Los leones de piedra se salvaron de la demolición, pero fueron desplazados a un rincón del estacionamiento.

Durante la noche del sábado, representantes de la comunidad china en Panamá lograron rescatar entre los escombros la placa conmemorativa de los 150 años, la cual estaba partida en varios fragmentos, además de otros vestigios de la estructura.

Los leones que custodiaban el parque se salvaron pero fueron desplazados a un rincón del estacionamiento. LP/Alexander Arosemena

La demolición, ordenada por la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, fue deplorada por el Gobierno Nacional, desde el presidente José Raúl Mulino hasta varios ministros y la Cancillería panameña, que expresaron su rechazo a lo ocurrido.