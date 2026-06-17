VIDEO | Ataques, perfiles falsos e IA: los hallazgos de ‘Taladores Digitales’

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

La investigación “Taladores Digitales: La campaña oculta detrás del debate sobre la mina en Panamá”, reveló la existencia de una estructura coordinada de hostigamiento digital contra personas y organizaciones que cuestionan la posible reactivación de la mina en Donoso.

La periodista Sol Lauría, explicó que el proyecto nació como una iniciativa regional de El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Concolón para documentar ataques contra defensores ambientales y, en el caso panameño, permitió identificar miles de mensajes con insultos, calumnias, amenazas y desinformación dirigidos a voces críticas de la actividad minera.

Taladores Digitales: La campaña oculta detrás del debate sobre la mina en Panamá.

Según los hallazgos, el 76% de los anuncios relacionados con minería y cobre difundidos entre 2022 y 2025 promovían narrativas favorables a la reapertura de la mina y ataques contra quienes expresaban objeciones ambientales, legales o sociales. Además, se detectó el uso de contenido generado con inteligencia artificial, perfiles anónimos y páginas que compartían mensajes similares en distintas plataformas digitales.

En el conversatorio participó además el creador de contenido Cris Ábrego, quien relató que fue contactado por una agencia interesada en que difundiera mensajes favorables a la minería y críticos de quienes se oponen a la actividad extractiva.

Ábrego aseguró que decidió hacer pública la propuesta para abrir un debate sobre la transparencia y la influencia del dinero en la opinión pública. Tanto él como Lauría coincidieron en que la existencia de campañas coordinadas y contenido patrocinado sin divulgación representa un desafío para la calidad del debate democrático y subraya la necesidad de promover mayor transparencia en las redes sociales y en la comunicación digital.