Video: Río Indio, voces de una comunidad en la ruta del agua

Un equipo periodístico de La Prensa visitó Limón, una pequeña población del distrito de Chagres, en Colón. Partimos de madrugada desde Ciudad de Panamá, cruzamos el puente del Atlántico y vimos el amanecer sobre el lago Gatún, envuelto en neblina a esa hora. Seguimos por la carretera serpenteante rumbo a la costa abajo, pero en lugar de llegar al mar, tomamos la ruta hacia la montaña.

El propósito del viaje era conocer la opinión de los habitantes de las comunidades a orillas del río Indio sobre el embalse que construirá el Canal de Panamá para garantizar el suministro de agua potable y el tránsito de los barcos.

En este video, sus testimonios:

El lago de río Indio garantizará agua para el paso de los barcos por el Canal de Panamá y el consumo humano.

De acuerdo a datos preliminares de un censo que se realiza en la zona, en el área hay 538 hogares, 1714 personas: 53% son hombres, y 47% son mujeres.

Según la subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, se busca garantizar un proceso justo y transparente, tomando en cuenta las condiciones específicas de cada familia.

El censo, contó, servirá de base para definir las compensaciones. Todo el proyecto cuesta $1,500 millones.

“Las condiciones de todas las personas no son iguales, no todas las comunidades son iguales y las afectaciones no son iguales”, afirmó la subadministradora en entrevista con La Prensa. Por ello, la forma en que se manejarán las compensaciones será diferente en cada caso.