Visita de Hegseth, auditoría a puertos, mina de cobre y Martinelli: lo que dijo Mulino

Exclusivo Suscriptores

En esta entrevista, el presidente de la República, José Raúl Mulino, aborda temas de relevancia nacional, como la agenda de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, la auditoría a los puertos operados por Panama Ports Company (PPC), el futuro de la mina de cobre y la situación del expresidente Ricardo Martinelli.

El mandatario sostuvo un encuentro con el consejo editorial, periodistas y miembros de la junta directiva de La Prensa, el miércoles 26 de marzo, donde se dio un intercambio de ideas sobre el papel de la prensa en la democracia y la importancia de la transparencia en la gestión pública.

En abril próximo nos visitará el secretario de Defensa de Estados Unidos de América (EUA), Pete Hegseth. Cuál será la agenda a tratar con este funcionario de Donald Trump.

Sí, el secretario Hegseth estará en Panamá el día 7 (de abril). Tengo con él una reunión programada bilateral en donde abordaremos, por ahora, los temas propios de una visita de tan alto funcionario norteamericano, todo lo inherente a la seguridad en el Canal.

Temas migratorios que, afortunadamente, van siendo historia en nuestro país. La inmigración ilegal, ojalá no se incremente. Igualmente, el tema del narcotráfico, así como los temas de seguridad cibernética, etcétera, alrededor del Canal.

Tengo entendido que se plantearán los temas o las preocupaciones inherentes a China, pero espero mejor que él lo plantee y entonces abordaremos el tema en concordancia. Pero, básicamente, son esos temas.

Debo decir que esa visita demuestra el interés de los Estados Unidos en tener una fluida relación con Panamá, un intercambio de información bilateral bueno.

No tengo nada que ocultar y espero poder contestarles a ellos las preguntas que tengan a bien hacer o las propuestas que tengan que hacerle a Panamá en torno a estos importantes temas.

Hablando de China, Kevin Cabrera, el embajador designado por el gobierno de Trump para Panamá, dijo que han identificado posibles violaciones al Tratado de Neutralidad del Canal y habló de tecnología china utilizada en el puerto de Manzanillo. ¿Le dará usted el beneplácito a esta persona? ¿O qué le dirá? ¿Qué tratamiento le dará a este tema?

Yo le di el beneplácito. Tiene el beneplácito de Panamá y vendrá por aquí pronto. Manzanillo es un puerto norteamericano, no es un puerto chino. Si le colaron ahí o no temas relativos a seguridad, bueno, es un tema que ellos tienen que verificar muy bien.

El Tratado de Neutralidad, yo puedo dar fe de que, por lo menos de mi parte, como gobierno de Panamá, no ha sido violado en términos de cambiar su esencia y su espíritu. Ese es un tratado que tiene 25 años de estar en vigencia, es a perpetuidad, ratificado por 42 naciones. Escapa del ámbito bilateral para meterse en un ámbito multilateral en cuanto a su aceptación. Y ha demostrado en el tiempo, contrario a lo que se pudo haber pensado en los tiempos en que se negoció y se suscribió, que ha funcionado.

O sea, el Canal de Panamá se ha mantenido neutral. Creo que tres guerras han pasado en el tiempo con el Canal operando y nadie puede decir que favoreció o no favoreció el tránsito de alguna nave involucrada en los distintos conflictos que se han vivido. Y así va a ser.

A mí me gustaría saber en qué hemos violado el Tratado de Neutralidad, porque es importante para argumentar en contrario y poder aclararles a los que así lo manifiestan en los Estados Unidos que Panamá ha violado el Tratado de Neutralidad. Seríamos ilusos en aceptar eso porque es cuchillo para nuestro pescuezo. Así que no creo. Panamá no ha violado el tratado y no piensa violarlo tampoco.

No importa qué haya detrás, no piensa violar el tratado. Recuerde que la administración del Canal es independiente de la administración del gobierno central. Y el Canal se rige por un título constitucional, una ley orgánica, una junta directiva, bien lejos de la influencia del gobierno central.

¿Qué ha pasado con la auditoría a los puertos que opera PPC?

Lo último que conversé con el señor contralor es que va avanzando rápido. Esperamos tenerla en los próximos días, por lo menos preliminarmente ya la información, que va a ser de gran utilidad para el país.

¿PPC entregó la información contractual y financiera sobre el acuerdo de venta de los dos puertos vecinos al Canal?

No, no la ha entregado. Ellos enviaron una carta a la Autoridad Marítima de Panamá en donde explican que, una vez se concluya la transacción en Hong Kong, tienen toda la disposición de entregar la documentación contractual, financiera, etcétera, que la sustenta, porque Panamá tiene entonces el deber, por ley y por contrato, de aprobar esa transferencia de control en los puertos de Balboa y Cristóbal.

En el tema de la mina, ¿bajo qué figura estarían dispuestos a abrir o no la mina de cobre? ¿Estaría dispuesto el Estado a asumir la concesión y tercerizar la gestión?

No hay ninguna decisión al respecto. Como dije la semana pasada, recién estoy comenzando con un equipo de expertos y de asesores a ver esto. Todavía no hay nada ni cerca de ello. Para que nosotros evaluemos esto, los arbitrajes tienen que suspenderse, todos, en los tribunales en donde estén, y comunicarle a la República de Panamá. Yo no he tenido ningún contacto oficial con la empresa First Quantum.

¿Evalúa usted cambios en la OEA, la ONU, la Embajada de Estados Unidos?

No por ahora.

¿Y en su gabinete?

Tampoco. Por ahora no. Siempre puede haber esa posibilidad y es mi discreción hacerla o no, pero no tengo pensado hacerlo en este momento.

¿Cuál es el próximo paso en el caso de Martinelli? ¿Cuándo se le dará el salvoconducto para que pueda viajar a Nicaragua?

Ese es un tema que ya estoy evaluando y puedo decir que el canciller (Javier Martínez Acha) se va a encargar de explicar en su momento la decisión que se adopte. Prefiero no adelantarme al respecto.

El tema de Louis Sola. El 27 de febrero, en su reunión semanal de los jueves con los medios, usted afirmó que había mentido descaradamente sobre Panamá y que no se le otorgarían concesiones importantes a alguien que nos ataca miserable y falsamente. Sin embargo, al consultar a las autoridades como la AMP, informan que estas concesiones aún no han sido revisadas porque no hay una orden de la Presidencia. ¿Cuándo se procederá con la revisión y cuál sería el mecanismo para lograr estas concesiones?

La orden está dada. Esas concesiones no vienen de este gobierno. Las solicitudes vienen de antes, es lo que me informan.

La orden está dada. Nadie que ataca a Panamá de esa manera merece tener ningún negocio en este país.

Sinceramente, yo me ratifico en lo que dije.

¿Por qué su administración mantiene en un cargo de alta responsabilidad, como la dirección del Servicio Nacional de Migración, a Roger Mojica, que es investigado por presunta corrupción en el manejo de permisos de armas cuando dirigía la Diasp?

Yo no conozco el detalle de ese tema, pero esas posiciones siempre vienen y traen consigo las benditas denuncias. Yo debo presumir la inocencia de todo panameño hasta que un tribunal condene o no condene.

Así que, con el tema de Roger Mojica, prefiero esperar un resultado. Desconozco, en realidad, detalles de esas investigaciones, así que no puedo, más allá de presumir su inocencia, hasta que se pruebe lo contrario en un juicio justo.

¿Tiene algo que agregar? ¿Alguna pregunta que usted considere que no se le hizo? ¿Algún tema que usted desearía aportar?

No, yo creo que ha sido una visita con el ánimo de dotarlos a ustedes de elementos de juicio importantes que justifican decisiones que se han tomado o que se van a tomar.