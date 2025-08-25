Vistas presupuestarias a prueba en la Asamblea: Comisión arranca con entes reguladores

Exclusivo Suscriptores

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional debe iniciar el proceso de vistas presupuestarias a diferentes entidades del sector público este lunes 25 de agosto, a fin de analizar el proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2026.

Así lo adelantaron diferentes diputados consultados por La Prensa. Será una discusión sobre la que pesa un halo de incertidumbre, puesto que el pasado año 2024, a pesar de que se anunciaron, algunas vistas presupuestarias fueron suspendidas a último momento, en medio de altercados entre diputados.

En aquella ocasión, se alegó desde la Comisión de Presupuesto que la suspensión de las vistas presupuestarias respondía a una entrega tardía del proyecto de presupuesto al Órgano Legislativo, fechada en octubre de 2024 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

No obstante, este 2025, El ministro de la cartera, Felipe Chapman, entregó el proyecto el 30 de julio de 2025.

Para este lunes se espera la vista presupuestaria de entes reguladores, como la Superintendencia de Bancos (SPB), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Superintendencia de Seguros y Reaseguros (SPSR), según pudo conocer este medio.

“El año pasado este proceso [vistas presupuestarias] se vio empañado. En una democracia sólida, el presupuesto no puede improvisarse. Debe sustentarse, debatirse y fiscalizarse con responsabilidad y de cara al país. Ese es el deber que asumimos desde este lunes”, dijo al respecto la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos y miembro de la Comisión de Presupuesto.

Recordemos que este lunes se inician en la Comisión de Presupuesto las vistas presupuestarias, un proceso de escrutinio público y técnico en el que 96 entidades del Estado deberán sustentar ante la Nación la asignación solicitada en el Presupuesto General del Estado 2026.



Asimismo, se encuentran contempladas para vista presupuestaria la Fiscalía General de Cuentas y el Consejo del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (Siacap).

“Mañana iniciamos las vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Espero un proceso transparente, eficiente y orientado a resultados, que responda a los intereses del país y de Panamá Norte”, dijo al respecto el diputado de Vamos, Neftalí Zamora.

El proceso de vistas presupuestarias sobre las diferentes entidades públicas evaluará el detalle de un presupuesto que asciende a un total de 34 mil 901 millones de dólares, el más alto de la historia del país.

La metodología de las vistas

La Comisión de Presupuesto aprobó una metodología para las vistas presupuestarias, que establece límites de tiempo para el uso de la palabra de cada diputado.

Cada diputado tendrá 30 minutos para hablar, por institución que asista a la vista presupuestaria, con o sin derecho a réplica, según el caso; comunicó el Legislativo.

Los diputados no miembros de la comisión que pidan derecho a voz, tendrán un máximo de 5 a 10 minutos para hablar.

Las entidades públicas, por su parte, tendrán 20 minutos para presentar su presupuesto y sus programas. En caso de que falte información que soliciten los diputados, cada entidad tendrá hasta 8 días para su entrega.