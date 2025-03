Walkiria Chandler justifica el dinero que recibió de la planilla 002: ‘No cobré nada por ser suplente’

La diputada Walkiria Chandler, de la coalición Vamos, justificó el dinero que cobró de la planilla 002 durante dos años y tres meses (entre 2020 y 2022), alegando que en aquella época no realizó labores como diputada suplente.

“Yo no estaba trabajando por ser suplente... Mi principal no me dio un dinero a mí por ser suplente”, dijo Chandler este jueves 20 de marzo, en una entrevista en el programa Radiografía, de ECO.

En aquella época, Chandler era la suplente del entonces diputado Gabriel Silva, pero estaba nombrada en la planilla legislativa, como “asistente técnica parlamentaria”, con un salario mensual de $2,000, pese a que un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2017 advirtió que los suplentes solo pueden recibir emolumentos cuando ocupen la curul en reemplazo del diputado principal, durante las sesiones ordinarias y extraordinarias del pleno legislativo.

Al respecto, Chandler sostuvo que el fallo aplica cuando el suplente está ejerciendo en ausencia del diputado principal.

“Cuando mi principal [es decir, Silva] me habilitó, no cobré nada por ser suplente”, señaló Chandler.

El tema surgió nuevamente, luego de que La Prensa publicara que en la planilla del legislativo hay 53 diputados suplentes que aparecen ocupando otros cargos, como asistente técnico parlamentario, asistente administrativo, asesor o abogado. Todos fueron contratados a partir de julio de 2024 y figuran como funcionarios con estatus “eventual”.

La Prensa también informó que la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público investiga quiénes se benefician de los desembolsos de las partidas 002 (asignada al personal transitorio de cada diputado) y 150 (para gastos de transporte). La investigación se inició por una denuncia que, precisamente, presentó Chandler, el 17 de enero pasado, para que se investigara si había personas cobrando dinero en la AN, sin trabajar.

Después de la publicación de La Prensa, Vamos expulsó a tres diputados que estaban contratados como “asistentes técnicos parlamentarios”, alegando la imposibilidad de verificar si estaban ejerciendo alguna función y cumpliendo con una jornada laboral. Los asistentes técnicos parlamentarios son designados directamente por la diputada presidenta Dana Castañeda, de Realizando Metas (RM).

Uno de los expulsados es Carlos Ho, suplente de la ahora denunciante Chandler. Los otros dos son Yamileth Rodríguez y Moisés Wilson, quienes suplían a los principales Yamireliz Chong y Manuel Cheng, respectivamente. Todos siguen siendo diputados suplentes, aunque ya no son parte de la coalición independiente.

En Radiografía, le preguntaron a Chandler por qué expulsan a Ho por ocupar un cargo que ella misma ejerció en casi la mitad del quinquenio pasado (2019-2024), cuando era la suplente de Silva.

Chandler replicó que en aquella época no existían los compromisos con la coalición Vamos, que cuenta ahora con un mecanismo de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

“No existían los compromisos [de Vamos]. Lo que dice la Constitución es que no se puede cobrar por ser suplente. Los suplentes que trabajan dentro del personal del despacho de los diputados realizan funciones administrativas”, defendió Chandler.

El artículo 156 de la Constitución señala que “los diputados principales y suplentes, cuando estos últimos estén ejerciendo el cargo, no podrán aceptar ningún empleo público remunerado. Si lo hicieren, se producirá la vacante absoluta del cargo de diputado principal o suplente, según sea el caso”.

La diputada reiteró su postura, argumentando que mientras ella realizó funciones administrativas, no estaba habilitada como suplente.

“Nunca cobré por el tema de ser suplente, yo cobré por el tema administrativo que yo estaba realizando, no sé cuál era la numeración de la planilla”, señaló Chandler.

La Dirección de Recursos Humanos de la AN informó que en sus archivos no hay constancia de cuáles eran las funciones de Chandler, cuando ejerció como asistente técnica parlamentaria. Por otra parte, hay constancia que la designó el perredista Marcos Castillero, presidente de la AN en aquella época, el 6 de abril de 2000. Chandler renunció el 4 de agosto de 2022.

Respecto a la asistencia de Chandler, no hay registros en el Legislativo, salvo los que en su momento anotaba la propia diputada en un formulario. Chandler ha detallado que en aquel entonces no había un sistema biométrico de marcación.

El dilema de los suplentes

A pesar de que el Tribunal Electoral acredita a los diputados electos y suplentes luego de su elección, en el Legislativo es común que se emitan cartas de los diputados principales a la Secretaría General de la Asamblea y sus respectivas comisiones para habilitar a los suplentes por tiempos específicos.

Por tanto, ocurre que hay suplentes que, técnicamente, están acreditados como tales, pero no ejercen su cargo. Un mecanismo que lleva a los suplentes a ocupar otros cargos administrativos remunerados, a pesar de la existencia del fallo de la CSJ.

La diputada Chandler explicó durante la entrevista que si bien Ho fue separado de la coalición Vamos, sigue siendo su suplente.

“Siguen siendo diputados suplentes porque fueron electos por cargo de elección popular. El Tribunal Electoral les otorgó una credencial, y eso no se revoca”, señaló Chandler.