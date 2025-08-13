Walkiria Chandler presidirá la Comisión de Relaciones Exteriores

La diputada Walkiria Chandler, de la coalición Vamos, fue electa este miércoles 13 de agosto como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional.
La diputada capitalizó los votos de la mayoría de comisionados. Fue electa con 8 votos de 9 posibles.
La comisión está conformada de la siguiente manera:
Walkiria Chandler, presidenta, coalición Vamos
Alaín Cedeño, Realizando Metas
Julio De la Guardia, Cambio Democrático
Eduardo Gaitán, Vamos
Luis Eduardo Camacho, Realizando Metas
Jaime Vargas, Partido Revolucionario Democrático (PRD)
Javier Sucre, PRD
Jonathan Vega, Vamos
Jose Luis 'Popi’ Varela, Panameñista
