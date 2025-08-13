Panamá, 13 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ASAMBLEA NACIONAL

    Walkiria Chandler presidirá la Comisión de Relaciones Exteriores

    Mario De Gracia
    Walkiria Chandler presidirá la Comisión de Relaciones Exteriores
    La diputada Walkiria Chandler. Archivo.A

    La diputada Walkiria Chandler, de la coalición Vamos, fue electa este miércoles 13 de agosto como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional.

    La diputada capitalizó los votos de la mayoría de comisionados. Fue electa con 8 votos de 9 posibles.

    La comisión está conformada de la siguiente manera:

    • Walkiria Chandler, presidenta, coalición Vamos

    • Alaín Cedeño, Realizando Metas

    • Julio De la Guardia, Cambio Democrático

    • Eduardo Gaitán, Vamos

    • Luis Eduardo Camacho, Realizando Metas

    • Jaime Vargas, Partido Revolucionario Democrático (PRD)

    • Javier Sucre, PRD

    • Jonathan Vega, Vamos

    • Jose Luis 'Popi’ Varela, Panameñista

    Información en desarrollo...

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos. Leer más
    • Se entrega representante de Pacora, Hugo Henríquez, por caso de fondos de la descentralización. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más
    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • ¿De dónde proviene la mayoría de los abogados en Panamá?: un análisis histórico. Leer más
    • Emily Santos es descalificada tras romper récord panamericano junior. Leer más
    • Banco japonés Mizuho, interesado en financiar el tren Panamá–David. Leer más