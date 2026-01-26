Willie Bermúdez abandona el Partido Panameñista tras cuestionar falta de renovación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exrepresentante de Don Bosco y excandidato a la Alcaldía de Panamá, Guillermo “Willie” Bermúdez, renunció al Partido Panameñista este lunes 26 de enero de 2026.

“Después de una reflexión profunda, hoy tomo una decisión serena y consciente: presento formalmente mi renuncia al Partido Panameñista”, informó el político.

Dijo que en estos años la ciudadanía ha enviado un mensaje evidente y claro: hay cansancio, hay desconfianza y existe un profundo hartazgo frente a una política que, durante demasiado tiempo, ha puesto intereses particulares por encima del bien común.

Ese mensaje, dijo, sigue allí, esperando respuestas reales. “En ese camino también intenté aportar desde adentro. Creí en la posibilidad de renovar al Partido Panameñista, en nuevas prácticas, en nuevas formas de decidir y en liderazgos capaces de reconectar con el país. Sin embargo, con el tiempo entendí que cuando las prácticas no cambian y la renovación se queda solo en el discurso, permanecer deja de ser coherente”, agregó Bermúdez.

“Yo no creo en quedarme donde todo sigue igual”, añadió.

A finales del año pasado, Bermúdez buscó conformar una nómina para dirigir el partido en la convención realizada en noviembre.

Sin embargo, no lo logró: las dos corrientes más fuertes se impusieron y postularon a Carlos Raúl Piad, exgerente de la Caja de Ahorros y vinculado a la facción de la expresidenta de la República, Mireya Moscoso, y al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera.

Finalmente, Jorge Herrera ganó la presidencia del partido con el respaldo de 884 votos de los 1,269 militantes habilitados para sufragar.

La semana pasada se conoció de la renuncia de Melitón Arrocha, exdiputado y exministro panameñista.