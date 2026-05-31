¿Ya llegó Mulino a Grecia? Presidencia guarda silencio sobre detalles de la gira

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Hasta la mañana de este domingo 31 de mayo, el equipo de prensa del Gobierno no ha informado oficialmente sobre la llegada del presidente José Raúl Mulino a Grecia, país al que viajó el pasado viernes 29 de mayo para participar en la Feria Internacional Posidonia 2026.

A diferencia de otras giras internacionales de José Raúl Mulino, en las que la Presidencia divulgó información sobre su llegada y reuniones oficiales, hasta este domingo, pasadas las 6:00 p.m. en Grecia, no se habían dado a conocer detalles sobre su arribo al país ni sobre el desarrollo de su agenda de trabajo.

Según Flighradar24, el avión presidencial Embraer Legacy 600, con matrícula HP-1A, en el que viaja el presidente, salió del Aeropuerto Panamá Pacífico en Balboa a las 4:00 p.m. del viernes, hasta el Aeropuerto de Saint John, ubicado en Nuevo Brunswick, Canadá.

Historial de vuelo del avión presidencial.

Posteriormente, partió de Roma, Italia, a las 3:00 a.m. del sábado 30 de mayo con destino a Atenas, Grecia. Según el itinerario de la plataforma, su llegada estaba prevista para las 10:00 a.m.; sin embargo, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su arribo a la capital griega.

Durante su habitual conferencia de prensa del 28 de mayo, Mulino adelantó que el viaje tendría un componente marítimo y logístico, además de incluir encuentros con autoridades griegas y actividades orientadas a promover inversiones para Panamá.

El presidente indicó que estaría acompañado por una delegación integrada por representantes de distintos sectores, con el objetivo de abordar temas relacionados con inversión, finanzas, turismo y aeronáutica, aunque no dio detalles de quienes serían sus acompañantes.

Cabe resaltar que Grecia posee el 21% de la capacidad de transporte marítimo del mundo.

La gira presidencial también se produce en un contexto marcado por desafíos para el sector marítimo panameño, incluyendo las recientes tensiones derivadas de la retención de embarcaciones con bandera panameña en puertos de China.

Minutos despúes de la publicación de esta nota, la Presidencia divulgó un comunicado en el que informó que Mulino llegará este lunes al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos, en Atenas, donde será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Grecia, Georgios Gerapetritis.

Entre las actividades programadas figuran reuniones con el presidente de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas, y con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

También sostendrá encuentros con representantes del sector naviero, incluidos miembros de la Unión de Armadores Griegos, encabezados por su presidenta, Melina Travlos.

Presidente Mulino reforzará lazos con sector marítimo mundial en Grecia



El presidente @JoseRaulMulino llegará este lunes al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos Atenas, en donde será recibido por Georgios Gerapetritis, ministro de Relaciones Exteriores de la República… pic.twitter.com/vA4GRHHaAb — Astrid Salazar (@as_salazar) May 31, 2026

Mulino participará este lunes en la inauguración de la Feria Internacional Posidonia 2026 y encabezará la apertura del pabellón de Panamá, donde estarán representados el Canal de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Presidencia también reveló la composición de la delegación oficial que acompaña al mandatario, integrada por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller Javier Martínez-Acha; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; la administradora de Turismo, Gloria De León; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert; el director de Promoción Turística de Panamá (Promtur), Salomón Shamah; así como el exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino y el exadministrador del Canal de Panamá Alberto Alemán Zubieta.