Yanibel Ábrego vs. Roberto Henríquez: el duelo por el control de Cambio Democrático

Es oficial. La exdiputada Yanibel Ábrego y el exministro Roberto Henríquez se disputarán la presidencia de Cambio Democrático (CD), partido que realizará una convención nacional para renovar su junta directiva el próximo 27 de octubre.

El período de postulaciones de nóminas cerró el pasado viernes 13 de septiembre. Durante el fin de semana y el pasado lunes, la Comisión Nacional de Elecciones de CD revisó los documentos presentados por las dos facciones, y ambas pasaron el filtro. Además, ninguna fue impugnada.

Cada nómina está compuesta por 15 cargos. En los próximos días, los nombres de los candidatos para cada uno de los puestos se publicarán en un Boletín Electoral.

“La nómina que saque más votos ganará”, explicó a La Prensa Ovilgildo Herrera, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones.

“Estamos caminando para realizar una convención sin mayores problemas, que es lo que la mayoría de los miembros del partido quiere. Piden que se dé la renovación y en eso estamos trabajando”, añadió.

La convención, de acuerdo con Herrera, se realizará en un hotel de la capital, que aún deben definir. Estiman que la elección será rápida, pues la votación es por nómina, no cargo por cargo. Habilitarán 20 mesas de votación.

Hasta la fecha, el número de personas que integran la convención es de 1,958. Sin embargo, ese padrón electoral debe depurarse en los próximos días.

El bendecido de Martinelli

Por el momento, el expresidente Ricardo Martinelli, fundador de CD, dio su respaldo a Henríquez, quien durante su gobierno ocupó varios ministerios. “Esta es la terna ganadora de Cambio Democrático”, escribió en su cuenta de Instagram.

Martinelli está atrincherado en la embajada de Nicaragua en Panamá desde febrero pasado, para evadir la condena a más de 10 años de prisión por el caso New Business.

Mientras que Demetrio Jimmy Papadimitriu, exministro de la Presidencia de la República, quien había anunciado que buscaría la presidencia de CD, abandonó la carrera, argumentando, entre otras cosas, que la elección se ha convertido en un “bazar persa”.

“Y yo no voy a jugar con las necesidades de los convencionales ni de su familia. No tengo ni puestos de trabajo ni nombramientos que dar, y no me voy a poner a decirle mentiras a miembros del partido que tienen una necesidad real. Darle falsas esperanzas a una familia es una irresponsabilidad, y siempre me he caracterizado por decir la verdad”, sostuvo.

Anunció que no apoyaría a ningún candidato.

De acuerdo con cifras del Tribunal Electoral, actualizadas hasta el jueves 12 de septiembre, CD cuenta con 270 mil 333 adherentes. Su actual presidente es Rómulo Roux, quien compitió sin éxito por la presidencia de la República en las elecciones de 2019 y 2024.