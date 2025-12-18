‘Yo le digo a los extorsionados: presenten las querellas correspondientes’: José Raúl Mulino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió este jueves 18 de diciembre a los señalamientos de presunta extorsión surgidos en los últimos días y a la propuesta de crear una comisión especial para investigarlos, dejando claro que, a su juicio, el camino correcto es la aplicación estricta de la ley.

“Vuelvo al tema. Hay que aplicar la ley”, afirmó en su conferencia de prensa semanal, al tiempo que sostuvo que este tipo de comisiones “pudieran tener un final feliz”, siempre que no sustituyan el rol de las autoridades competentes.

Mulino centró parte de su respuesta en la situación del Ministerio Público, al que calificó como una institución con urgentes necesidades operativas. Indicó que existen fiscalías especializadas que carecen de los recursos necesarios para cumplir su función y aseguró que el Ejecutivo ya ha tomado acciones para atender esa situación.

“Ayer hablé con el ministro Chapman [Felipe] y ya lo tendrán todo arreglado para el presupuesto que arranca el 1 de enero”, señaló.

En un tono más confrontativo y sin mencionar nombres, el mandatario definió la extorsión como una conducta delictiva que, según dijo, no siempre se ejecuta de forma clandestina. “El que extorsiona es un delincuente y algunos lo hacen públicamente”, expresó.

Añadió que otros recurren a “mensajitos en las redes, en sus radioperiódicos o en sus entrevistas”, pero advirtió que, independientemente del método, “todos son extorsionadores”.

En ese contexto, hizo un llamado directo a quienes se consideran víctimas de estas prácticas para que recurran a las instancias judiciales.

“Yo le digo a los extorsionados: presenten las querellas correspondientes”, exhortó el presidente, al tiempo que pidió no dejarse intimidar por la exposición mediática de quienes lanzan acusaciones. “No le tengan temor a que este hable mucho o grite más en los canales de televisión o en las radios. Si están extorsionándolos, háganlo y denúncienlo”, subrayó.

Propuesta de comisión

El primero en sugerir la creación de una comisión investigadora fue el constitucionalista y actual secretario para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, Miguel Antonio Bernal, quien desde el año pasado labora por servicios profesionales en la Presidencia de la República.

“Urge la creación de una comisión investigadora especial que, más allá de cualquier duda, rinda al país un informe sobre los trascendentales hechos denunciados”, afirmó Bernal, y alertó que, de no adoptarse medidas claras y oportunas, Panamá podría enfrentar “un tsunami social imparable”.

Si bien el presidente de la República no se refirió a un caso en específico, la semana pasada el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, lanzó duras críticas contra el reconocimiento otorgado por el Departamento de Estado durante la administración de Joe Biden a Annette Planells, activista política y exdirectiva de La Prensa, a quien calificó como una “extorsionadora” que fue erróneamente presentada como “Campeona anticorrupción”.

A través de un pronunciamiento público, Cabrera sostuvo que el galardón quedó “al descubierto por chantaje e interferencia electoral” y aseguró que este episodio representa “un fracaso en la política de la era de Biden” que desvirtuó la misión del premio.

Uno de los que se pronunció sobre la creación de una comisión investigadora fue el exdiputado independiente Juan Diego Vásquez, quien sostuvo que una “comisión independiente y objetiva, conformada por personas de amplia reputabilidad”, le parece “una excelente idea”.

No obstante, subrayó que investigar las presiones ejercidas sobre la justicia, tanto por el actual Gobierno como por administraciones anteriores y actores particulares, es “fundamental para sanear el sistema”.

Reacción de Planells

Se buscó la versión de Planells, quien remitió el comunicado que publicó días atrás, también en respuesta a señalamientos previos del embajador de Estados Unidos, en el que afirmó que las imputaciones que circularon sobre ella son falsas.

“No he estado involucrada en ningún chantaje ni interferencia electoral. Ese señalamiento se da posterior a una carta enviada por Louis Sola, expresidente de la Federal Maritime Commission, quien, siendo titular de esa agencia federal, impulsó una marina privada en la entrada del Canal de Panamá mientras declaraba en el Senado sobre la supuesta presencia china en el Canal. Las investigaciones publicadas en La Prensa sobre ese proyecto explican su interés en desacreditarme”, manifestó.

Además, subrayó que su trayectoria en la lucha contra la corrupción, la defensa de la democracia, la transparencia y los valores que ha sostenido está ampliamente documentada