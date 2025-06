‘Yo le pido a los que están cerrando las calles que abran’, Julia Suira, dirigente sindical

Julia Suira, secretaria general de la Central Obrera Casa Sindical, hizo este lunes 9 de junio un llamado urgente a liberar las vías cerradas en Bocas del Toro, especialmente en sectores críticos como Changuinola y Chiriquí Grande, donde los bloqueos han generado graves afectaciones a trabajadores y comunidades de la región.

En entrevista concedida a La Prensa previo a una reunión que sostendrán dirigentes bananeros con diputados, Suira expresó su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones laborales y económicas a raíz de los cierres, que calificó como insostenibles. “Yo le pido a los que están cerrando las calles que abran, porque están afectando a todos los trabajadores del país, no solo a los de Bocas del Toro. Cuando un productor no puede transportar su mercancía, eso también es un trabajador afectado”, aseguró la dirigente.

Suira recordó que Casa Sindical representa a más de 30 sindicatos a nivel nacional, con fuerte presencia en provincias como Panamá, Colón, Chiriquí y Bocas del Toro, donde agrupan a seis sindicatos locales. Destacó que la defensa del empleo debe ser una prioridad para todo líder sindical: “Un sindicato no es un sindicato si todos sus trabajadores están despedidos”, sostuvo.

Suira también lamentó el impacto directo que los bloqueos han tenido en sectores vulnerables, como el transporte acuático, el comercio agrícola y la atención médica. “Tengo compañeros que no pueden llevar mercancía en lancha, otros no pueden exportar cacao ni vegetales y trabajadores que no logran llegar al hospital o asistir al sepelio de un familiar por falta de transporte”, relató.

En referencia al reciente despido de unos 7,000 trabajadores por parte de la empresa Chiquita, Suira dijo: “Si estuviéramos defendiendo a esos trabajadores, no los hubieran botado. Yo no conozco ningún sindicato de desempleados”.

La líder sindical pidió que las negociaciones con el gobierno y representantes de la Iglesia avancen hacia soluciones concretas que incluyan la reapertura de vías como paso esencial. “Después de la leche derramada no se puede recoger. Yo no creo que Chiquita regrese, pero aún podemos evitar que más empresas cierren”, advirtió.

Frente a versiones que hablan de persecución sindical, Suira respondió que no se siente víctima de represión y apeló a la responsabilidad legal y ética de los dirigentes. “Yo siempre he trabajado dentro de la ley. Si alguien se siente perseguido, que denuncie”, agregó.

Cree que todo lo que está pasando en los movimientos sindicales tiene también su tinte político. “Bueno, haciendo un análisis de todo lo que está pasando, yo pienso que sí está metida la política”, indicó.

Reiteró su llamado a la unidad del movimiento sindical para defender al país y evitar que los trabajadores sigan siendo los más afectados. “Panamá no es de un sector, es de todos. Y lo que más daño le hace ahora mismo no es el gobierno: son las calles cerradas”, dijo.