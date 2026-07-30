‘Yo no recibí ninguna llamada del señor Juan Diego Vásquez’, dice Paulette Thomas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La diputada informó que esperará a que el Comité de Ética de la coalición se pronuncie sobre su caso y defina su futuro dentro de la organización. ‘Seguiré trabajando’, dijo.

La diputada independiente Paulette Thomas se mantendrá, por ahora, dentro de la coalición Vamos.

Esto pese a la suspensión que le impuso la bancada el miércoles 29 de julio, luego de que su suplente, Edilberto Guerrero, votara por la diputada oficialista Lilia Batista, de Realizando Metas (RM), para presidir la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional (AN).

Thomas esperará a que el Comité de Ética de la coalición se pronuncie sobre su caso y defina su futuro dentro de la organización.

La diputada cuestionó, sin embargo, la celeridad con la que se ha tramitado su suspensión, al recordar que lleva más de 318 días esperando una respuesta de ese mismo comité por una denuncia presentada por un excompañero de nómina, quien solicitó la revocatoria de su mandato.

“Yo quiero ver con qué celeridad se tratará este caso, porque tengo más de 318 días esperando una respuesta por parte de ese comité ante el caso de una demanda de un excompañero de nómina que pedía mi revocatoria de mandato”, dijo Thomas en una entrevista en el programa Panamá en Directo.

La diputada defendió el voto de su suplente y asumió como propia la decisión.

Explicó que, días antes de la elección, había comprometido su respaldo con Batista y que, en ese momento, no sabía que su colega de Vamos, Jorge Bloise, sería postulado para presidir la comisión.

“Yo había empeñado mi palabra con Lilia Batista”, sostuvo.

Thomas relató que se ausentó de la reunión de instalación de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes debido a una urgencia. Mientras se encontraba en una veterinaria, dijo, se enteró de lo que estaba ocurriendo a través de mensajes y publicaciones en redes sociales.

Fue entonces cuando supo que Juan Diego Vásquez, líder y uno de los principales impulsores de la coalición Vamos, había solicitado su suspensión.

“Yo no recibí ninguna llamada del señor Vásquez”, comentó.

La diputada insistió en que su compromiso con Batista no estuvo condicionado a ningún acuerdo político y que desconocía que Bloise sería postulado ese día.

“Una cosa es que lo haya expresado en los medios de comunicación y otra cosa es que lo presentara de manera formal”, agregó.

La suspensión de Thomas fue anunciada por la bancada Vamos después de que su suplente votara por Batista, en lugar de Bloise.

Vásquez calificó el hecho de “inaceptable” y afirmó que no patrocinaría “acuerdos personales”. El caso fue remitido al Comité de Ética de la coalición.