‘Yo no soy un delincuente ni padrino de delincuentes’: alcalde de Changuinola sobre presunto apoyo a pandillas

En medio de los disturbios y saqueos registrados en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, el alcalde Fidel Santo Villagra respondió a los señalamientos que lo vinculan con grupos delincuenciales supuestamente financiados por autoridades locales.

“No estoy promoviendo ningún tipo de vandalismo ni delincuencia en relación con el tema que se está desarrollando hoy en Changuinola. Estas son calumnias políticas en mi contra”, afirmó el alcalde en entrevista concedida a este medio.

El nombre del alcalde cobró notoriedad luego de que el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, hablara públicamente sobre la supuesta participación de un alcalde y varios representantes de corregimiento en los actos violentos.

“Hay un alcalde y dos representantes de corregimiento que han estado llevando comida y víveres a estos pandilleros”, denunció el funcionario, aunque evitó revelar identidades. Ábrego indicó que los informes con estos señalamientos ya fueron remitidos al Ministerio Público y agregó que también se investiga la presunta entrega de dinero por parte de líderes políticos a los grupos violentos, sin ofrecer detalles adicionales.

Aunque el ministro no mencionó nombres, fuentes oficiales dieron a conocer que una de las autoridades investigadas es el alcalde de Changuinola.

El alcalde se defiende

Santo aseguró que su única relación con los manifestantes ha sido ocasional y en el marco del tránsito cotidiano. “Yo no nací en cuna de oro; tengo que caminar para llegar a mi casa. En ese trayecto, saludo a educadores o bananeros que protestan pacíficamente. Pero de ahí a decir que promuevo vandalismo, es una mentira”, dijo. Aclaró que no tiene acercamientos ni coordinación con los grupos organizadores de cierres o disturbios.

Consultado sobre si conoce a los responsables de los saqueos en la zona, el alcalde fue enfático: “Yo no soy un delincuente ni padrino de delincuentes. Me preocupa lo que está ocurriendo, pero desconozco quién está detrás de este caos. Puede haber un político que quiere dañarme frente a la sociedad y al gobierno”, afirmó.

Ministro Ábrego se refiere a los políticos que estarían ayudando a los pandilleros.



El alcalde insistió en que su gestión ha buscado el diálogo como vía para contener el conflicto. “Convocamos a los gremios docentes, bananeros, transportistas y líderes civiles a una reunión en el Concejo de Changuinola para buscar soluciones. Lamentablemente, no se logró nada. Pero nuestra intención siempre fue evitar que esto se agravara”, subrayó.

Amenazas

Santo reveló que ha recibido amenazas personales. “Fui amenazado por transitar por las calles tomadas. Hasta me han dicho que me pueden golpear o amarrar. No sé exactamente quién está detrás, pero tengo capturas de mensajes amenazantes”, denunció. Dijo temer por su integridad física y señaló que las amenazas provienen de “delincuentes que se aprovechan del caos”.

Sobre el llamado del ministro Ábrego a que las autoridades locales se pronuncien y enfrenten a su población, el alcalde aseguró estar dispuesto a colaborar. “Estoy en la municipalidad con toda la disposición de ayudar al Gobierno Nacional para normalizar la situación. No me estoy escondiendo”, sostuvo.

Respecto a si existe alguna investigación en su contra, Santo fue claro: “Hasta el momento, ninguna autoridad judicial se me ha acercado. Estoy tranquilo porque no tengo nada que ver con esto”. Dijo que mantiene la conciencia limpia y que no teme a una eventual indagatoria.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a la población a no dejarse engañar. “Yo quiero mucho a Changuinola. Lo he visto crecer, he luchado por su desarrollo. Sería incapaz de destruirlo”, concluyó.

Grupos delictivos

Actualmente, las autoridades tienen en la mira a varias pandillas locales como responsables de los hechos de violencia en Changuinola: los Terroristas, Boys in the Hood y los Branda. También se mencionó a los Pachos y a los Pachucos que, aunque no son reconocidos formalmente como pandillas por las autoridades, “operan en un sector de Changuinola” y han estado implicados en acciones violentas.

Estos grupos tomaron instalaciones del aeropuerto de Changuinola, las oficinas de Chiquita, causaron daños al estadio Calvin Byron y ocasionaron saqueos y actos de vandalismo en locales comerciales del distrito entre el viernes y el domingo. Algunos de sus integrantes portan armas, bombas molotov y fuegos artificiales, que han lanzado contra agentes de la Policía, lo que a simple vista sugiere que están siendo financiados por alguien.

Santo Villagra fue elegido por voto popular como vicealcalde del distrito de Changuinola, junto a Yesica Romero, por el partido Cambio Democrático. No obstante, asumió el cargo de alcalde debido a que Romero decidió ocupar una curul en la Asamblea Nacional tras ser también electa diputada del circuito 1-1. Se conoció, además, que ambos no mantienen una buena relación en la actualidad.