Zhang Xiangyan asume como nuevo embajador de China en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El diplomático se convierte en el tercer representante de Pekín en el país

El nuevo embajador de la República Popular China, Zhang Xiangyan, llegó a Panamá para asumir formalmente sus funciones diplomáticas en el país, se informó este miércoles.

A su llegada, el embajador Zhang manifestó que para él representa un gran honor asumir este cargo.

El diplomático fue recibido en el aeropuerto este martes, por Ángela Álvarez, Directora General Encargada de Protocolo y Ceremonial de la Cancillería panameña, así como diplomáticos de la Embajada de China en Panamá.

Zhang Xiangyan, nuevo embajador de China en Panamá.

Asimismo, expresó su total disposición para trabajar estrechamente con el Gobierno panameño y con líderes de diversos sectores de la sociedad de manera coordinada, con el objetivo de elevar el nivel de la comunicación bilateral a nuevos horizontes de entendimiento mutuo.

Zhang Xiangyan es el tercer Embajador de China en Panamá. Los otros dos embajadores que antecedieron a Zhang fueron: Wei Qiang, quien asumió el cargo en octubre de 2017, poco después del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales entre ambos países, y culminó sus funciones en febrero de 2024. Mientras que Xu Xueyuan , fue la segunda embajadora, desde marzo de 2024 hasta junio de 2026.

Xiangyan enfatizó que centrará sus esfuerzos en profundizar la amistad histórica entre ambos pueblos y en impulsar nuevos avances en la cooperación práctica dentro de distintas áreas estratégicas.

Según detalló el diplomático, estas acciones buscan maximizar y otorgar mayores beneficios compartidos que impacten de forma positiva el desarrollo socioeconómico de los dos países.