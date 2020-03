Zulay Rodríguez no atiende la recomendación de la ministra de Salud para frenar el coronavirus

protocolo

Zulay Rodríguez anunció el pasado lunes que la madre de su chófer tiene coronavirus. Y ante esta declaración, la ministra de Salud, Rosario Turner, le indicó a la diputada perredista que debía permanecer en su domicilio, ya que había mantenido contacto con alguien que, a su vez, tuvo contacto con una persona contagiada.

Pero Rodríguez no parece tener intención de atender el protocolo.

La diputada proclamó este martes en el pleno legislativo que “a mi nadie me va a decir que no venga, que cuarentena, porque lo que no quieren es que hablemos, que nos callemos la boca y que después entonces vengan, unilateralmente, a través de decreto, a legislar por encima de la Asamblea".

Hace algunos días la madre de uno de mis colaboradores salió positiva en el examen del #COVIDー19. Responsablemente me trasladé a uno de los centros habilitados por el Ministerio de Salud y me hice la prueba. El resultado me lo entregaron el día de ayer y fue negativo. — Zulay Rodríguez Lu (@ZulayRL) March 16, 2020

El día antes, la ministra Turner estuvo en la Asamblea, citada para rendir un informe sobre los casos de coronavirus en el país y las medidas que adopta el gobierno para hacer frente a la emergencia sanitaria. Los diputados la citaron, pese a que la información aportada por la ministra no es muy distinta a la que diariamente se ha estado compartiendo con el país, en conferencias de prensa a las 6:00 p.m., desde que el pasado 9 de marzo, cuando se anunció el primer caso de Covid-19 en Panamá.

Cuando la diputada Rodríguez le dijo a la ministra que la madre de su chofer tenía coronavirus y que ella se había sometido a la prueba para detectar la enfermedad (afortunadamente, con resultado negativo), Turner le pidió quedarse en su casa.

Si los funcionarios electos nos quedamos en nuestras casas, entonces quienes van a dirigir el país. Yo entiendo perfectamente que los ciudadanos deban quedarse en casa pero las autoridades tienen que salir a buscar soluciones porque para eso fueron electas. — Zulay Rodríguez Lu (@ZulayRL) March 17, 2020

Rodríguez contó que la madre de su chofer labora en el Colegio Monseñor Francisco Beckmann, cuyo director -el profesor Norato González- es el primer y único fallecido hasta ahora por coronavirus en Panamá. La diputada señaló que su chofer también se hizo la prueba y no tiene la enfermedad.

“Si el conductor salió negativo, pero tuvo contacto con alguien que salió positivo, él debe mantenerse en su casa y nos tiene que dar el nombre de él para hacerle el cerco epidemiológico. Y aunque usted haya salido negativo, usted tiene que preferentemente mantenerse en casa , porque puede que usted en este momento esté negativa, pero la curva del comportamiento epidemiológico no sabemos en qué momento puede presentar sintomatología”, expresó Turner a Rodríguez.

Turner también cuestionó el lunes en la Comisión de Salud que muchos diputados viajaron a países como España y otros donde ya se habían dado caso de coronavirus, no lo reportaron al Ministerio de Salud y no han mantenido reposo en sus casa. De hecho, muchos de estos diputados han dado declaraciones a periodistas a sabiendas que debían estar en sus hogares.

Ministra de Salud, @rosarioetm y su equipo de trabajo se reúnen con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y diputados de las diferentes bancadas para rendir un informe sobre los casos de Covid-19 y las medidas que adopta el Gobierno Nacional para combatirlo. pic.twitter.com/LBErQiAjwC — Asamblea Nacional (@asambleapa) March 16, 2020

Este martes, por primera vez, la mayoría de los pocos diputados que acudieron al pleno legislativo llevaban máscaras para cubrir la nariz y la boca.