Zúñiga señala al contralor por operar a favor de Shirley Castañedas; Flores amenaza con exponer a diputados que le piden nombramientos

El diputado independiente Roberto Zúñiga, jefe de la bancada independiente Vamos, apuntó directamente al contralor Anel Flores como uno de los funcionarios que ejercieron presiones el pasado 1 de julio para inclinar los votos a favor de Shirley Castañedas, candidata de Realizando Metas (RM) y el Partido Revolucionario Democrático (PRD), en la batalla por la presidencia de la Asamblea Nacional.

En una entrevista telefónica con La Prensa, Zúñiga narró que el contralor ejerció presión en conjunto con otros funcionarios de la Contraloría. Confirmó que uno de ellos fue Ventura Vega, actual secretario general de la institución, y añadió: “Había otra persona de la Contraloría que no sé el nombre”.

Así fue

El 1 de julio, la instalación de la nueva legislatura se paralizó por más de cinco horas. La sesión fue pospuesta en medio de un ambiente de incertidumbre, mientras diputados de distintas bancadas denunciaban presiones, ofrecimientos y amenazas por parte de emisarios del Ejecutivo y de la Contraloría para sumar votos a favor de Castañedas, la abogada personal del expresidente Ricardo Martinelli. Sin embargo, la jugada oficialista fracasó: Jorge Herrera, del Partido Panameñista, resultó electo con 37 votos frente a los 34 que obtuvo Castañeda.

Le puede interesar: Voto a voto, Jorge Herrera se impone y frena el avance de la candidata de Martinelli

Zúñiga contó que ese día observó movimientos inusuales. “Vi mucho movimiento de ellos entrando a la cafetería, hablando con algunos diputados, hablando por teléfono”. Según dijo, estas gestiones se dirigieron a diputados de Cambio Democrático, del Partido Panameñista e incluso de la coalición Vamos. No mencionó nombres.

La maniobra se activó después de que se conociera que Shirley Castañeda había visitado la Presidencia de la República, desde donde gestiona el mandatario José Raúl Mulino, hecho ampliamente criticado. “¿A qué fue? ¿A pedir ayuda para conseguir votos?”, cuestionó el exdiputado Juan Diego Vásquez.

Las denuncias de Zúñiga coinciden con lo que revelaron otros diputados en el pleno legislativo y a este medio, algunos bajo reserva de su nombre por temor a represalias. Ventura Vega y Jorge Ricardo Fábrega, asesor del presidente José Raúl Mulino, fueron señalados como operadores políticos que permanecieron en un salón contiguo a la cafetería de la Asamblea, gestionando votos. Una fotografía que circuló en redes sociales los muestra junto a Shirley Castañeda días antes de la votación.

Desde la bancada de Vamos, varios diputados denunciaron lo que consideraron una injerencia del Ejecutivo en asuntos legislativos. “Lo que está ocurriendo hoy en esta Asamblea deja muy mal al gobierno ante el país”, publicó la diputada Yamireliz Chong. Luis Duke, también de Vamos, lo dijo sin rodeos: “Cuatro horas de matraqueo y aún no consiguen los votos. Ríndanse”.

‘Violación a la separación de poderes’

Zúñiga fue enfático al calificar lo ocurrido como “bochornoso” y una “clara violación a la separación de los poderes del Estado”. Afirmó que este tipo de maniobras afecta la independencia del Legislativo. “Nosotros tenemos que tener la soberanía de poder escoger al presidente que la mayoría del pleno decida. No puede haber influencias de ningún otro órgano del Estado. Para eso está la Constitución”, dijo.

El contralor se defiende

Sin embargo, el contralor Flores niega estar detrás de las presiones. “Malamente pueden decir que yo llamé a nadie para presionar”, expresó.

“Yo tengo un montón de dossiers y de currículums que me entregaron todos estos diputados que hablan mal de mí hoy, pidiéndome nombramientos para esposas, para sobrinas... Y bueno, no hay ningún problema, yo voy a divulgarlo”, añadió Flores.

Flores citó el caso del diputado Ricardo Vigil, del circuito 4-3 (Bugaba y Tierras Altas), del Partido Panameñista, a quien le habrían despedido a una persona cercana que ocupaba un cargo en la Contraloría.

“Yo no he botado a nadie, que no se haga la víctima. Por qué no le preguntamos a él cómo es que la cosa. Está nombrada en la Contraloría, eso fue un favor que me pidió a mí (...)“, aseguró.

Insistió en que no le parece correcto que se trate de insinuar cosas que no sean ciertas. “Eso es una calumnia”, indicó.