Moradores cierran puente sobre el río Changuinola

BOCAS DEL TORO

Moradores de varias comunidades en la provincia de Bocas del Toro cerraron este sábado 14 de marzo, durante dos horas, el puente sobre el río Changuinola, en demanda para que el presidente Juan Carlos Varela cumpla con su compromiso de reunirse con las personas que fueron afectadas por la construcción de las hidroeléctricas Chan 1 y Chan 2.



Los manifestantes dijeron que el cierre se da como una forma de llamar la atención del mandatario, pues aseguran que a tres años de haberse reunido con el Gobierno en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no se han definido las indemnizaciones a moradores afectados por la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 1.



Pedro Ábrego, vocero de los manifestantes, dijo que en aquella ocasión Varela también se comprometió a entablar una mesa de diálogo con los afectados antes de que iniciara el proyecto hidroeléctrico Chan 2; sin embargo, no ha habido un acercamiento. "En este caso serán afectadas unas 3 mil 500 personas de esta región", señaló.



El dirigente no descartó que se mantengan los cierres si no hay un pronunciamiento del Presidente de la República.



El cierre de calle se da al conmemorarse el Día Internacional de no a las Hidroeléctricas.