Amenazan con paralizar trabajos de renovación de la ciudad de Colón

PIDEN INDEMNIZACIÓN

El Consejo Municipal de Colón dio este martes, 23 de febrero, un plazo de 48 horas a la empresa CUSA para que solucione los perjuicios que están causando a los comerciantes de Colón, debido a los trabajos del proyecto de renovación urbana, de lo contrario procederán a paralizar dicha obra.

Según los dueños de negocios, hace más de cuatro semanas CUSA lleva a cabo trabajos de reparación de tuberías del sistema de alcantarillado en algunas calles de los corregimientos del Barrio Norte y Barrio Sur de la ciudad de Colón y para tal efecto ha tenido que cerrar el acceso a estos sitios, "afectando directamente a los pequeños y medianas empresas".

Durante la sesión ordinaria del Concejo de este martes donde se dio cortesía de sala a los directivos de la empresa CUSA y a los empresarios colonenses, la abogada de estos últimos, Luz López, solicitó a los representantes del consorcio una indemnización moral, económica y una disculpa pública para sus clientes.

“Estamos de acuerdo con la renovación, pero no con la deshumanización urbana; no nos oponemos al progreso de nuestra ciudad, pero esto no debe significar que se castigue a aquellos empresarios que por años han luchado para mantener este desarrollo", dijo López.

Agregó que el consorcio debió dar un aviso previo a todos los locales comerciales del lugar a fin de que estos se pudieran preparar y tomar medidas preventivas.

Eustasio Taylor, quien es dueño de un pequeño restaurante ubicado en la calle ocho, avenida Amador Guerrero y Herrera, donde se realiza parte de los trabajos de cambios de tubería, dijo que tuvo que suspender el contrato a tres de sus cocineras, porque a casi un mes de que se cerró el acceso a su local han dejado de llegar los clientes y no ha sacado para el pago de su planilla.

Por su parte, el representante de CUSA, Héctor Samaniego, reconoció que no se tomó en consideración a las empresas establecidas en el lugar para iniciar los trabajo, por lo que manifestó que el dueño del proyecto es el Ministerio de Vivienda (Miviot), por lo que se reunirán con funcionarios de esta institución para poder tomar una decisión.

El representante de Barrio Norte, Jairo Salazar, junto a su homólogo del Barrio Sur, Alex Lee, fueron claros en indicar que le dan 48 horas a la empresa para que de una respuesta positiva a alrededor de 15 empresarios colonenses.

Los ediles adujeron que dentro del contrato hay una clausula en la que se destinan fondos para eventualidades, y consideran que la situación actual por lo atraviesan los empresarios es una de ellas.