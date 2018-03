Anuncian inicio de trabajos de mejoras en el Instituto de Artes Mecánicas

Autoridades educativas anunciaron una inversión millonaria destinada a mejorar la infraestructura del Instituto de Artes Mecánicas (IAM), de Divisa, en Herrera.

+ info Reclaman mejoras en el Instituto de Artes Mecánicas

El anuncio llegó después de que los docentes, apoyados por padres de familia y estudiantes, paralizaran las labores ayer lunes 19 de marzo para pedir mejoras estructurales en este colegio técnico.

Mario Caparroso, del viceministerio de Infraestructura del Ministerio de Educación, dijo que a más tardar el 15 de abril se licitará un proyecto de 2 millones de dolares, que incluirá una nueva acometida eléctrica, sistema sanitario, así como la remodelación del comedor y de los talleres.

Reconoció que son varios componentes a los que le tienen que dar solución dentro del IAM.

"Empezaremos desde ya con el mantenimiento del área de los baños y el sistema sanitario que está colapsado", indicó.

No obstante, Simón Tuñón, vocero de los docentes, informó que “hasta que no se le dé este paliativo al plantel no retomarán las clases”.

Aseguró que se mantendrán en las inmediaciones del colegio para supervisar los trabajos que allí se hagan.

Tuñón se mostró confiado en que los trabajos deberán concluir esta misma semana, para que las labores educativas se reanuden el lunes 26 de marzo.