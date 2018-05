Cebolleros esperan respuestas concretas por parte del IMA

Para las 11:00 a.m. de este viernes, los productores de cebolla de Natá, provincia de Coclé, esperan reunirse, en la ciudad de Panamá, con el director nacional del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Raúl Ávila.Esto, a fin de resolver el tema de la comercialización del producto y establecer un precio.

Gerardo Ramos, presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ariel Chanis, R.L. (Coosemuach) dijo que en esta reunión, que sería la séptima que se realizará con funcionarios del IMA, espera que existan “respuestas concretas”, ya que los productores “están preocupados que a falta de mercado el producto se dañe”.

Hace unas semanas, el IMA acordó con los productores que haría las gestiones para que los comercializadores lograran comprar la cebolla de Natá a $30 el quintal, mientras que la entidad aportaría $5.

La mayoría de los productores iniciaron el proceso de cosecha a mediados de abril, y a la fecha quienes han ido a comprar el producto solo ofrecen pagar $22 el quintal, lo que no cubre los costos de producción.

Esta situación ha sido objetos de protestas, ya que por el no funcionamiento de la planta secadora, construida hace un año, los productores deben improvisar y habilitar la sala y habitaciones de sus casas para almacenar la cebolla, lo que no es lo adecuado porque estas áreas no reúnen las condiciones adecuadas y se puede dañar.