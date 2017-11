Chitreanos, sin agua por daños en potabilizadora Roberto Reyna

Los chitreanos se quedaron sin agua este domingo, producto del daño de uno de los equipos que extrae el agua cruda del río La Villa y que alimenta la potabilizadora Roberto Reyna de Chitré.

La directora regional del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Leysi Cedeño, dio a conocer que alrededor de las 11:00 p.m. de este sábado 25 de noviembre la bomba de succión No. 1 tuvo que detenerse, por el inusual ruido que presentaba.

La funcionaria explicó que personal de electromecánica de la institución tendrá que desmontar el equipo para repararlo.

No obstante, esta mañana la producción se detuvo en su totalidad porque el tanque de reserva se agotó.

Cedeño dijo que hasta que no se recupere el tanque de 400 mil galones, no podrá ponerse a trabajar la bomba No. 2.