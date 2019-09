Cierran uno de los puentes sobre el río Santa María en Herrera

Uno de los puentes sobre el río Santa María, en la provincia de Herrera, fue cerrado este martes luego que un camión articulado colisionara con una de las estructuras. Este cierre parcial, se dará mientras se hacen las evaluaciones para determinar la gravedad del daño.

Ramirez Jaramillo Díaz, jefe del departamento de puentes del Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó que el puente de hierro de la vía que conduce al sector de Divisa, fue cerrado luego del choque de una este camión con la estructura.

Adelantó que esta semana se debe tener el resultado de los análisis estructurales, porque hay que evaluar cada uno de los elementos para saber qué hay que reemplazar a fin de iniciar los trabajos de reparación.

Aseguró que se clausuró esta parte del puente, porque no se puede permitir el tráfico hasta que no se hagan los trabajos, por eso la circulación por esta vía no es recomendable.